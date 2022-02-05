جميع تفاصيل الضمان الاجتماعي المطور 1443 وشروط استحقاق الأهلية sbis.hrsd.gov.s

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عمر شويل - جدة وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام الضمان الاجتماعي المطور نهاية عام 2021، وهو يعتبر نسخة من نظام الضمان الاجتماعي الذي كان يتم تطبيقه في السابق، وقد بدأ تطبيق النظام الجديد جزئياً في بداية عام 2022، وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن المستفيدين الحاليين من الضمان الاجتماعي سيتم تفعيلهم تدريجياً، إلى النظام الجديد في الأشهر المقبلة، حيث يعمل النظام الجديد كمنصة الضوابط والمعايير الجديدة المتضمنة في النظام الجديد هي فقط سارية المفعول، والنظام القديم قيد الإلغاء التدريجي، يهدف النظام إلى تبسيط المساعدة الحكومية وتوجيه الأفراد المؤهلين من الجمهور إلى الموارد التي تساعدهم في عيش حياة الاكتفاء الذاتي، كما تقدم برامج تدريبية للقادرين على العمل بين المستفيدين من أجل مساعدتهم في إيجاد أفضل فرصة عمل لهم ، وتحويل البرنامج إلى برنامج تنموي وليس برنامج دعم.

الضمان الاجتماعي المطور 1443

برنامج الضمان الاجتماعي المطور هو برنامج جديد تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للمواطنين يتم تقديمه للأشخاص الذين يتدهور وضعهم الاقتصادي، وفي هذا السياق ، أجرت الحكومة العديد من التغييرات على نظام الضمان الاجتماعي الجديد السماح للمستفيدين المؤهلين بالوصول إلى البرنامج مع استبعاد أولئك الذين لا يستحقون، وكذلك مساعدة الفقراء القادرين على العمل في الحصول على فرصة عمل بناءً على مهاراتهم وقدراتهم، وبالتالي تحسين ظروفهم المعيشية وتقليل اعتمادهم على المساعدات الحكومية لبقية حياتهم، وهو من أهمها النتائج المرجوة من تنفيذ النظام الجديد.

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شروط الضمان الاجتماعي المطور

يحدد نظام الضمان الاجتماعي الجديد مجموعة من المتطلبات التي يجب أن يستوفيها الفرد سواء كان يعمل لحسابه الخاص أو رب أسرة، من أجل الحصول على أجر شهري معاش ضمان اجتماعي، وهذه المتطلبات هي على النحو التالي:

يجب أن يكون طالب الضمان الاجتماعي مواطنًا سعوديًا وقد ألغى النظام الجديد عددًا من الفئات التي كانت مؤهلة سابقًا للحصول على المساعدة دون الحاجة إلى الجنسية ، بما في ذلك:

غير السعودية تتزوج سعودية.

أرملة غير سعودية أو مطلقة ولديها أطفال سعوديون.

غير السعودية تتزوج سعودية. أرملة غير سعودية أو مطلقة ولديها أطفال سعوديون. أبناء سعودية أو مطلقة من أجنبي.

المعوقون والأيتام والأرامل والأيتام الحاصلون على بطاقة تنقل

يجب أن يكون المستفيد مقيمًا في المملكة العربية السعودية بشكل دائم، حيث إن السعوديين الذين لا يعيشون في المملكة بشكل دائم غير مؤهلين للبرنامج، والذين يعيشون في المملكة على أساس جنسيات أخرى ليسوا كذلك. مؤهل للحصول على الدعم.

يجب أن يكون دخل الأسرة بالكامل أقل من المبلغ المحسوب للحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي.

يجب على مقدم الطلب اتباع القواعد والمبادئ التوجيهية للحيازة التركة التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يجب أن يذكر مقدم طلب الدعم احتياجاته في مجالات التعليم والصحة والخدمة العامة.

مؤهل.

مؤهل. من أجل المشاركة في البرامج التي تقدمها الحكومة لأفراد الأسرة القادرين على العمل ، يلزم الالتزام بالتعليم والتوظيف.

إذا كان يرأس أكثر من أسرة ولديه أكثر من امرأة ، فيحق له إعالة أسرته.

في حالة الإعاقة أو المرض أو عدم القدرة على دعم الأسرة الحالي ، يحق لأفراد الأسرة اختيار مقدم دعم جديد ، والذي يجب أن يتفق عليه جميع أفراد الأسرة.

لا يؤثر وجود أحد أفراد الأسرة خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة بسبب الدراسة على حق الأسرة في المعاش.

يجب ألا يمتلك طالب المعاش أي أصول قيمة.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

تسمح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للموظفين والموظفات بالتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي إذا استوفوا شروط الأهلية ، وهي كالتالي:

يشترط في الموظف الذي يطلب معاشاً تأمينياً أن يكون سعودي الجنسية.

يجب أن يكون الموظف مقيمًا دائمًا في المملكة العربية السعودية.

أن يكون الدخل المحسوب للموظف أو أسرته أقل من سقف المعاش المحسوب.

يجب على الموظف الذي يطلب التأمين الالتزام بجميع معايير ومتطلبات الوزارة والتي تشمل الصحة والتعليم وخدمة المجتمع.

وفقًا للضوابط التي أعلنتها الوزارة، يجب ألا يكون للموظف أي ملكية خاصة أو رخصة تجارية أو أي ممتلكات أخرى أو معايير متعلقة بالثروة.

لا يشترط أن يكون الموظف الذي يطلب أن يكون مؤمناً عضواً في خطة تأمين اجتماعي.

يجب ألا يكون الموظف مشاركًا في أي من برامج الدعم الأخرى التي تقدمها وزارة الموارد البشرية.

موقف المستفيدين القدامي من معاش الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي للنظام الجديد يستمرون في استلام رواتبهم في بداية كل شهر هجري حتى انتهاء عملية التقييم التي تقوم بها الوزارة للمستفيدين من البرنامج، الأمر الذي سيؤدي إلى استبعاد المستفيدين من البرنامج لا تفي بمتطلبات الأهلية للبرنامج من أجل الحصول على دعم وفقًا للشروط الجديدة، سواء كانت متعلقة بالعمل، أو الحد الأدنى للدخل المحسوب، أو غيرها من الظروف التي تعتقد الوزارة فيها أن المستفيد لا يحق له الحصول على معاش تقاعدي، تعمل الوزارة أيضًا على وضع موعد صرف أجور المستحقين سواء كانوا قديما أو جددا كل شهر.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور

أفاد بعض المستخدمين بتلقي رسائل نصية قصيرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على هواتفهم المحمولة نتيجة بحث مكثف أجراه المستفيدون والمستفيدون في تاريخ إصدار الدفعة الثانية من الضمان الاجتماعي المطوَّر. التنمية الاجتماعية، مبينا ان المساعدات الحكومية التي تشمل الضمان الاجتماعي سيتم ايداعها خلال الساعات القادمة في “مصرف الراجحي” ومؤسسات مالية أخرى.