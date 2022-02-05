كيفية تفعيل رخصة القيادة الرقمية الخاصة بك مع منصة أبشر من خلال الهواتف الذكية 2022

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عمر شويل - جدة كيفية تفعيل رخصة القيادة الرقمية الخاصة بك مع منصة أبشر، حيث أعلنت وزارة المرور السعودية أنه يمكن لأصحاب السيارات تفعيل رخصة القيادة الرقمية والتي تتيح لهم تنزيل البيانات من رخصة قيادة سيارتهم على الهواتف الذكية من خلال زيارة منصة أبشر الإلكترونية، وهي خدمة تم إطلاقها مؤخرًا عبر منصة أبشر الإلكترونية في إحدى الخدمات الرئيسية التي تقدمها الإدارة للمواطنين والمقيمين استنادًا إلى التقنيات الحديثة للتحول الرقمي وتسهيلًا لهاالإجراءات النظامية والأشخاص الذين يتم التعامل معهم، من أجل الحصول على تجربة مستخدم أفضل مما يضيف كفاءة إلى الآلية وهذه الخدمة من أهم الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للسكان، وهي من أكثر من 200 خدمة تقدمها منصة أبشر الإلكترونية لكثير من المواطنين السعوديين وتعتبر هذه الخطوة من أهم الخطوات في حماية صحة المواطنين وسلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا الذي ظهر نتيجة الإزدحام، وفي خلال الفقرات التالية نستعرض لكم كيفية تفعيل رخصة القيادة الرقمية الخاصة بك مع منصة أبشر من خلال الهواتف الذكية

مزايا رخصة القيادة الرقمية في المملكة العربية السعودية 2022

تتعدد فوائد الحصول على رخصة قيادة رقمية مما يجعلها خيارًا ممتازًا لأصحاب السيارات والسائقين فيما يلي عدد قليل منهم:

في حالة عدم توفر رخصة القيادة الأصلية سيتم التحقق من النسخة عبر الهاتف.

بدون استخدام الإنترنت يمكن تنزيل نسخة من رخصة القيادة.

يمكنك بسهولة التحقق من صلاحية رخصة القيادة الخاصة بك في بضع خطوات بسيطة دون الحاجة إلى سلطات المرور.

إمكانية تفعيل الرخصة دون الحاجة لزيارة دائرة النقل بالمملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على رخصة القيادة الرقمية

توجد متطلبات مسبقة محددة لتفعيل رخصة القيادة الرقمية ولكن يجب مراعاة النقاط التالية:

يجب أن يكون لدى المستخدم بالفعل رخصة قيادة صالحة.

يجب أيضًا إدخالها في نظام أبشر.

وإذا لم يكن لديك حساب أبشر ببياناتك فستحتاج إلى التسجيل في المنصة.

هذا لمن يريدون تفعيل ترخيصهم الرقمي. ستتم مناقشة المتطلبات الأساسية للحصول على ترخيص أو تجديده في المملكة المتحدة

خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية الخاصة بك مع أبشر

يبحث الكثير من الأشخاص عن تعليمات حول كيفية تفعيل رخصة القيادة الرقمية الخاصة بهم من خلال أبشر وهي إحدى الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر هذه المنصة وفيما يلي خطوات تفعيله

استخدم هاتفك للوصول إلى تطبيق أبشر للأفراد. أدخل بريدك الإلكتروني وكلمة المرور. اختر الخدمة وهي تفعيل الهوية الرقمية من خلال الضغط على أيقونة خدماتي. انقر على أيقونة “رخصة القيادة الرقمية”. بعد ذلك اختر التعليمات لتفعيل رخصة القيادة الرقمية والتي ستظهر في الركن الأيمن السفلي من الشاشة. سيتم تنشيط رخصة القيادة الرقمية الخاصة بك.

خطوات الحصول على معلومات المخالفات المرورية عبر الهواتف الذكية برقم المخالفة

من الميزات المتوفرة عبر تطبيق أبشر إمكانية التحقيق في المخالفات بناءً على رقم المخالفة باتباع الخطوات التالية: