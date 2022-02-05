شروط الحصول على قرض بفائدة 1٪ من بنك الرياض السعودي بقيمة 200الف ريال وكيفية الحصول عليه

بعد أزمه الغلاء المنتشرة في العالم أجمع كان يوجد لدي الكثير من المواطنين ورجال الأعمال العديد من المشاكل التمويلية في مجال العمل وأيضاً في صعوبة سداد بعض متطلباتهم الحياتية وصعوبة توفير المستلزمات المعيشية لأفراد أسرهم و ترجع هذه المشكلات إلى أزمة الإقتصاد العالمي وتسعي دائما الحكومة السعودية لحل مشكلات المواطنين ويوفير يد العون لهم ويوجد العديد من البنوك التي تتعاون بصفة مستمره مع الحكومة السعودية لعبور الأزمات وتمويل المواطنين المقيمين بالمملكه والتي من أهمها وأشهرها بنك الرياض و بنك الراجحي من خلال تقديم القروض والتمويلات للمواطنين والتي تصل حتى 200 الف ريال سعودي بدون أي تحويل راتب.

شروط الحصول على قرض بنك الرياض بفائدة 1٪:

يلزم أن يكون المتقدم بطلب الحصول على القرض يعمل في جهة حكومية أو يعمل في جهه خاصة. يلزم أن يكون عمر المتقدم بطلب الحصول على القرض من بنك الرياض لا يقل عن 18 عام وايضاً لا يقل عمر الطالب الغير سعودي ومقيم في المملكه عن عمر 22 عام. يجب أن لا يقل عن راتب المتقدم للحصول على القرض عن 10,000 ريال سعودي. يشترط و يلزم أن يكون مده العمل لا تقل عن ستة أشهر أو سنه بالنسبة لطالب الحصول على القرض من بنك الرياض الغير سعودي ويكون مقيم بالفعل في المملكة.

كيفية الحصول على القرض من بنك الرياض:

الدخول عبر (الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك الرياض). تسجيل الأسم بالكامل والرقم السري الخاص بك. الضغط على زر (خيار التمويل الشخصي اون لاين). الضغط بعد ذلك على تقديم طلب التمويل الشخصي. تسجيل باقي البيانات المطلوبه عبر الموقع. حفظ البيانات التي سجلتها وإرسال الطلب.

مزايا تمويل قرض بنك الرياض بالسعودية: