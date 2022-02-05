التمويل العقاري في برنامج سكني تعرف على الشروط المطلوبة وطريقة الحصول عليه. حيث إنه كما اعتدنا من الحكومة السعودية على تقديمها للعديد من المساعدات للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. كما تقدم الحكومة المساعدات والخدمات بمختلف صورهم وأشكالهم وذلك من أجل توفير للمواطن السعودي حياة إجتماعية كريمة. وتتعدد صور الدعم التي تقدمه الحكومة للمواطن لتغطي جميع الأغراض الحياتية له وذلك من أجل الأرتقاء بمستوى الدخل لدى المواطنين. ومن أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة هو برنامج سكني الذي يوفر للمواطنين المساعدة لتوفير وحدة سكنية مناسبة لأصحاب الدخل المحدود أو المنخفض. كما يقدم برنامج سكني للمستفيدين إمكانية الحصول على قرض عقاري من أجل المساعدة في توفير وحدة سكنية مناسبة لهم. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة التسجيل للحصول على التمويل وكذلك الشروط المطلوبة له. كما يمكنك التعرف أيضاً على القرض العقاي من وزارة الإسكان السعودية أهم الشروط المطلوبة ومزايا وعيوب القرض العقاري.

التمويل العقاري في برنامج سكني

فلقد قامت وزارة الإسكان السعودية متعاونة مع صندوق التنمية العقاري بتقديم برنامج سكني لمستفيدي الوزارة. ويهدف برنامج سكني إلى تقديم مختلف الدعم والمساعدات لتمكين من تتوافر بهم الشروط للحصول على وحدة سكنية مناسبة للعيش بها. كما قام البرنامج بتوفير قرض يتم الحصول عليه من قبل وزارة الإسكان يهدف إلى مساعدة المستفيد في تكملة بناء الوحدة السكنية أو شرائها. كما يتيح البرنامج الحصول على التمويل من أجل مختلف الأغراض كما يلي:

تمويل البناء الذاتي

شراء وحدة سكنية جاهزة

الرهن العقاري

برنامج أرض وقرض

وكذلك شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء.

شروط الحصول على التمويل

كما قام برامج سكني بوضع مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على الحصول على التمويل العقاري. ويمكننا عرض هذه الشروط كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على التمويل من ضمن قائمة المستفيدين من صندوق التنمية العقاري

كما يجب أن يكون حاصل على تمويل عقاري من المؤسسات المعتمدة والالتزام بسداده

كما يجب ألا يتخطى الدخل الشهري 14 ألف ريال سعودي.

خطوات التقديم للحصول على التمويل العقاري

كما يتمكن من يتوافر بهم جميع الشروط المطلوبة من التقديم للحصول على التمويل العقاري. ويمكننا عرض الخطوات للحصول على التمويل كما يلي: