نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب etimad.sa وزارة المالية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب، أطلقتها وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، وهي من بين الخدمات الإثنا عشر التي أضيفت للمنصة مؤخرا، ومن أبرز أهدافها تسهيل الأمور على على كل من القطاعين العام والخاص، وأيضا القطاعات الخاصة بالمقاولين والموردين وكل الموظفين في الحكومة، وهي تحرص على توفير سرعة الأداء وضمان دقة الإنجاز في مختلف المجالات، ومن الخدمات، ومن بين الأمور التي تمت إضافتها في المنصة نذكر لكم “منتج سوق اعتماد”، وهو يحتوي على حركة الاعتمادات بين كل من الحكومة والقطاع الخاص، ويتم دفع الرسوم بشكل إلكتروني دون عناء التنقل إلى المركز، وسنتحدث في مقالنا هذا عن موضوع منصة اعتماد الاستعلامعن الراتب، تابعوا معنا التفاصيل.

منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب

يستعلم الكثير من مواطني المملكة عن منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب، وهذا بعد أن أكّد وزير المالية للشؤون التقنية والتطوير بأنهم أطلقوا هذه الخدمة بشكل رسمي، وهذا النظام يسهل الأمور على المواطنين ويقوم على مبدأ الشفافية بين الموردين، إذ يعد نظام المشتريات من أهم المشاريع التي تمّ إطلاقها في المملكة، ويمكن الاستعلام من خلال اتباع ما يلي من الخطوات:

في بادئ الأمر، يجب أن يقوم المستخدم بالدخول إلى منصة اعتماد الإلكترونية من خلال الانترنت.

بعدها يتوجب عليه أن ينقر على خيار الاستعلام على الخدمة الجديدة “الاستعلام عن الراتب والمستحقات”.

ثم يقوم بإدراج كل البيانات البيانات الشخصية المطلوبة من المنصة.

بعد ذلك لا بد من أن يقوم المستخدم باختيار الشهر الذي يرغب في الاستعلام عن راتبه أو مستحقاته.

طريقة سداد فاتورة منصة اعتماد

يمكن لكل من يبحث عن منصة اعتماد أن يقوم بسداد الفاتورة من خلال الدخول إلى المنصة وطلب شراء وثائق المنافسة. بعد ذلك ستظهر للمستخدم فاتورة محددة برقم خاص، ويمكنه أن يقوم بدفع رسوم الفاتورة من خلال الحساب البنكي الخاص به. وهذا باتباع رقم الفاتورة في نظام الدفع الإلكتروني، وحين يتم استلام المبلغ النقدي. ستصل رسالة نصية للمورد تفيد بوصل قبول الدفع وأيضا رقم الفاتورة.

رقم منصة اعتماد

تجدر الإشارة لكل من يبحث عن منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب بأنه يمكنه التواصل مع إدارة المنصة التابعة لوزارة المالية الخاصة بالمملكة العربية السعودية. وهذا من خلال إجراء اتصال على رقم منصة اعتماد، والاستعلام عن أي جديد يخصّ هذه الخدمة. وهذا الرقم المتاح هو 19990، كما يمكن إرسال رسالة على البريد الإلكتروني التالي ([email protected]).

بهذا نكون قد أنهينا الحديث عن موضوع منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب، والتي تعتبر من أهم الخدمات التي أطلقتها وزارة المالية السعودية نرجوا أن نكون قد قربنا الصورة لكم.