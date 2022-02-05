براتب 2000 أستلم تمويلك فورى وقسط المبلغ علي 60 شهر بما يتناسب مع إلتزاماتك

براتب 2000 أستلم تمويلك فورى ، أحد العروض التمويلية التي تكون موضع بحث من قبل الكثير من المواطنين ، وذلك لأنها تتيح للعميل الاستفادة من سيولة نقدية سريعة وفورية بأقل راتب وبشروط سهلة وميسرة ، كما يتيح هذا العرض التمويلي للعميل من كافة الجنسيات داخل أراضي المملكة العربية فرصة الاستفادة من مبالغ تمويلية كبيرة وتقسيط مبلغ التمويل علي دفعات شهرية مجدولة وميسرة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.

براتب 2000 أستلم تمويلك فورى وقسط المبلغ علي 60 شهر

تمويل سريع وفورى بتسهيلات عديدة في السداد، تناسب المواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية ، حيث يعتبر هذا المنتج أحد منتجات التمويل الشخصي التي يقدمها مصرف الراجحي لقطاع الأفراد بالمملكة ، حيث يوفر البنك للعملاء هذا التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة تخدم كافة الاحتياجات والمتطلبات المالية للأفراد ، كما يتيح مصرف الراجحي للعملاء من خلال هذا المنتج إمكانية تقسيط مبلغ التمويل علي دفعات شهرية مجدولة وميسرة تتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، بالإضافة إلى العديد من المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بالطلب.

أهم مزايا برنامج التمويل الشخصي الفورى من مصرف الراجحي

قام مصرف الراجحي بتصميم برنامج التمويل الشخصي بحيث يكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. يوفر مصرف الراجحي برنامج التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال سعودي ، والتي من شأنها خدمة كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين. المواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً والمواطن المتقاعد يمكنهم الاستفادة من برنامج التمويل الشخصي الفورى المتاح لدي مصرف الراجحي. موافقة سريعة وفورية من البنك علي طلب التمويل الشخصي ، وذلك خلال 30 دقيقة فقط من التقدم بالطلب. يعمل مصرف الراجحي علي سرعة إنهاء كافة التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي للسعودى والمقيم. وفر مصرف الراجحي للعملاء خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي تتناسب مع الراتب الشهري لجميع العملاء من كافة الجنسيات والفئات ، حيث يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي الفورى من مصرف الراجحي حتي 60 شهر.

طرق التقديم على طلب التمويل الشخصي الفورى من مصرف الراجحي

وفر مصرف الراجحي للعملاء إمكانية التقديم على عرض تمويل الراجحي الفورى براتب 2000 ريال وتقسيط المبلغ علي 60 شهر ، من خلال عدة طرق حيث يمكن التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي علي الإنترنت.

كما يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي الفورى من مصرف الراجحي من خلال زيارة أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي المنتشرة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

يمكن أيضاً التقديم على الطلب من خلال الاتصال على الرقم المصرفي الخاص بمصرف الراجحي للعملاء الحاليين في المملكة العربية السعودية وهو 966920003344 أو الأتصال على الرقم الخاص بالعملاء الجدد وهو 8001241222 .

الشروط الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي الفورى من مصرف الراجحي