خصومات في اكسترا بالسعودية 50% على جميع الاجهزة

عروض اكسترا في السعودية، تعتبر اكسترا واحدة من المتاجر الإلكترونية التي توفر إلى عملائها أحدث الأجهزة الإلكترونية بداية من الهواتف الذكية حتى أجهزة اللابتوب والشاشات والغسالات وغيرهم الكثير من الأجهزة، كما أنها حرت على أن توفر خصومات وتخفيضات بنسبة كبيرة من أجل أن تسهل على الجميع إمكانية الشراء دون حدوث أي عبء على الميزانية ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على عروض اكسترا على الأجهزة.

عروض اكسترا في السعودية الآن:

توفر اكسترا خصومات وتخفضيات على الكثير من الأنواع من الهواتف المحمول التي من بينها كلًا من التالي:

هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

هاتف سامسونج جالكسي إيه 12، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

هاتف آبل أيفون 13 برو، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

هاتف سامسونج جالكسي إيه 52 إس، 5 جي مع مساحة 128 جيجا متوفر باللون الأسود.

هاتف شاومي ريد مي نوت 10 أس مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الرمادي.

هاتف تكنو سبارك 7 برو، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

عروض اكسترا على الشاشات بالسعودية اليوم:

يشمل العرض على شاشة كلاس برو تلفزيون 65 بوصة فائقة الوضوح.

شاشة إل جي 65 بوصة مع مساحة 56.92%.

خصم على شاشة سامسونج تلفزيون 70 بوصة فائقة الوضوح مع خصم بنسبة 25%.

تخفيض في اكسترا بالسعودية على عرض على ششاشة كلاس برو تلفزيون 58 بوصة فائقة الوضوح أندرويد مع خصم بنسبة 40.01%.

خصم على شاشة تي سي ال تلفزيون 55 بوصة فائقة الوضوح مع خصم بقيمة 27.54%.

تخفيضات اكسترا بالسعودية على غسالات الملابس اليوم:

يحتوي العرض على الكثير من غسالات الملابس التي من بينها كلًا من التالي: