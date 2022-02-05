تمويل شخصي ميسر حتي 100 ألف ريال من الأمثل للتمويل بدون تحويل راتب وكفيل. من شركة الأمثل للتمويل وهي أحد شركات التمويل العاملة في المملكة المرخصة والخاضعة للرقابة والإشراف من البنك المركزي السعودي. والرائدة في تمويلات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأفراد، وتقدم الشركة أفضل الحلول التمويلية في المملكة.

الأمثل للتمويل

تقديم شركة الأمثل حلولًا تمويلية جديدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك للمهنيين والأفراد عبر طرح منتجات تمويلية جديدة بشكل مستمر، حيث أن التنوع في حلول الأعمال عبر الرقمنة لتقديم تجربة فريدة لعملاء المملكة. باستخدام عددًا من الحلول المالية الأكثر مرونة. وتتفوق الشركة على المنافسين لها وتحافظ على نموها المستمر وأرباحها ثابتة لتعطي للمساهمين دفعة قوية للاستثمار من خلال الأداء المميز. وتم إدراج مباشرة في سوق نمو الموازي في الربع الثاني من 2022. ومن منتجات الشركة :

تمويل الأفراد.

تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

نقاط بيعك تمويلك

تمويل المتاجر الإلكترونية

برنامج التمويل المضمون

تمويل نمو التقنية والذي يستهدف المنشآت التقنية الحاصلة على تراخيص من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والمُسجلين بمنصة تك المتخصصة بالأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات، ومراكز البيانات، والخدمات السحابية، والصناعات الناشئة، ومنصات الخدمات الإلكترونية، ومجال أمن المعلومات.

تمويل شخصي ميسر حتي 100 ألف ريال من الامثل للتمويل

تتسم شركة الأمثل للتمويل بالشفافية والسرعة والكفاءة والنمو وتقدم عدد من التمويلات ومنها تمويل الأفراد لتسديد الالتزامات المالية مثل أقساط المدارس أو تجدد أثاث المنزل، تقدم أمثل التمويل الشخصي للعاملين في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي. بشكل سهل ومن مميزاته:

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل يصل حتى 100 ألف ريال

مدة سداد 24 شهر

هامش ربح تنافسي

بدون كفيل حتى 50 ألف

إجراءات سهلة وسريعة.

مدة سداد 24 شهرًا

المستندات المطلوبة للتمويل

تعبئة نموذج التمويل

صورة من الهوية الوطنية

خطاب تعريب بالراتب

كشف حساب بنكي لأخر ثلاث شهور

العنوان الوطني

إثبات سكن ملك أو إيجار

في بعض الحالات الاستثنائية يوجد متطلبات إضافية.

كيفية التقديم على التمويل