خطوات التسجيل في منصة جود الإسكان وشروط وخدمات المنصة

التسجيل في منصة جود الإسكان قد أطلقته المملكة السعودية لتوفير سكنا للمواطنين وتقدم كافة الخدمات المتاحة لهم من خلال منصة جود الإسكان التي تعمل على تقديم مشروع الإسكان الاجتماعي والتسجيل به، ويجب معرفة شروط ورابط التقديم للتسجيل فى جود الإسكان لاستفادة من المشروع ومنح المستحقين سكن لهم، كما أن جود هي منصة تنموية تهدف إلى تقديم المساعدة لقطاع الإسكان ويحصل المتقدم على الدعم من خلال تعاونها مع المنظمات غير الربحية والمساهمين المسجلين على المنصة، واصبح التسجيل الكتروانى وهو ما تسعى إليه المملكة لتطبيق النظام الرقمي ويصبح التعامل الكتروانيا دون الحاجة الذهاب إلي المكاتب وإنهاء اجراءات التقديم أو الحجز، كما يتم التأكد من استحقاق المستفيد من خلال الربط مع قواعد البيانات التي توفر معلومات عن المستفيد وحالته الاجتماعية ومدى استحقاقه للدعم السكني، كما تقوم الجمعيات الشريكة بالبحث الاجتماعي للتأكد من هذا الاستحقاق ميدانيا عن طريق نموذج بحث اجتماعي معتمد. لكي تستفيد من منصة جود يجب أن تكون ضمن قوائم المستحقين المسجلين في المنصة، هي تدعم الكثير من الأشخاص المتقدمين لطلب الدعم لعمل مشاريع صغيره بجانب تحملها جزء من الدفع على تكاليفها، غير دعم الإسجاء وهو عباره عن المساهمة في بعض المشاريع الخاصة بالمواطنين السعوديين في بنائها وتحمل جزء من تكاليفها، تسديد بعض الفواتير المستحقة كفواتير المياه والنور والغاز، بجانب أنها تتعاون مع الجمعيات الأهلية والخيرية ووزارة الإسكان لدعم المواطنين محدودي الدخل.

خطوات التسجيل في منصة جود الإسكان

الدخول إلى موقع منصة جود. يتم إدخال البيانات المطلوبة وهي البريد الإلكتروني الخاص به وكلمة المرور وكود التحقق إن كان لديه حساب بالفعل على المنصة. في حالة عدم توافر حساب لابد من إنشاء حساب على المنصة. يتم اختيار حساب مساهم وإدخال البيانات المطلوبة وهي الاسم كاملاً ورقم الهوية والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف. يتم كتابة كلمة السر وتأكيدها ونقل رمز التحقق من الصورة. الضغط على زر طلب تسجيل. يتم إرسال رابط كود التحقق على الهاتف المحمول برسالة قصيرة. يتم إدخال كلمة المرور وتفعيل الحساب.

شروط التسجل في منصة جود الإسكان

تضع منصة جود الإسكان شروط أساسيه يجب توافرهم ليتمكن المتقدم من التسجيل بالمنصة والحصول على الدعم المقدم كالاتي:

أن يكون المتقدم بالطلب في مشروع الإسكان سعودي الجنسية. أن لا يقل عمر المتقدم عن خمس وعشرون عاماً. أن يكون المتقدم بالطلب من العوائل أي متزوج ولديه أسرة بالفعل. أن يكون من محدودي الدخل وليس لع تجارة أو مشروع يدخر منه مكاسب كبيرة.

خدمات منصة جود الإسكان

دعم توفير السكن. دعم الإسجاء. المساهمة والمشاركة في مشاريع البناء وتحمل جزء من تكلفتها. تسديد الفواتير المستحقة مثل المياه والكهرباء. تقديم كافة خدمات الدعم العيني من خلال المنصة.

طريقة دخول منصة جود

الدخول إلى منصة جود الإسكان. ثم ننقر على خيار حسابي. وننقر على دخول. إدخال البريد الإلكتروني. كما يجب إدخال كلمة السر. إدخال الرمز المرئي. ثم الضغط على دخول.

سداد الإيجار منصة جود الإسكان

الأسرة التي لا تتمكن من سداد الإيجار بسبب وفاة العائل، أو العجز الكلي، أو عائلة المسجون. يشترط أن يكون المستفيد مسجل في منصة إيجار. يتم الحصول على الدعم المخصص للإيجار من خلال تسجيل المستفيد من قبل الجمعيات غير الربحية. أو من خلال صدور قرار من محكمة التنفيذ نتيجة لعجز المستفيد عن السداد الكامل.

طريقة الحصول على دعم من منصة جود الإسكان

الدخول إلى منصة جود الإسكان الرسمي. ثمّ تفعيل حساب جديد بالنقر على خانة حساب جديد. كتابة البريد الإلكتروني. ويتم إدخال الرقم السري بشكل صحيح. إدخال رقم الهوية الوطنية والاسم. يجب إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة. والنقر على تسجيل حساب جديد. في حالة إذا كنت مساهمًا، يجب اختيار طريقة المساهمة. يتم اختيار طريقة الدعم المطلوب في حالة الرغبة في ذلك.

الفئات المستهدف من الدعم السكنى

الأرامل

المطلقات

زوجات المساجين.

من لا يجدون سكن أو مأوى.

والجدير بالذكر تعمل وزارة ألإسكان على رعاية جميع المستفيدين من الضمان وتقديم المساعدات حتى الحصول على الوحدات السكنية مع دفع أيجار بسيط للدولة لفترة معينة كما ساهمت وزارة الإسكان كثير من المواطنين في تملك الوحدة السكنية حتى بلغ تملكهم للمساكن إلى 62.08% من إجمالي المساكن من خلال خطوات التسجيل في الإسكان التنموي للمستفيدي الضمان وشروطه مما سهل الكثير على المحتاجين أو المستحقين تملك سكن من الوزارة.