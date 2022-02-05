رابط تقديم وظائف السجون للنساء من حملة الثانوية وشروط القبول عبر ابشر موقع التوظيف 1443

رابط تقديم وظائف السجون لعنصر النساء من حمله الثانوية العامة برتبه جندي وهذا بعد ما أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي وزارة الداخلية للشؤون العسكرية منذ فترة قليلة عن توافر عدد من الوظائف للمكونة “المجندة” ووضعت بعض الشروط والضوابط ورابط التسجيل و موعد التقديم على الوظائف وأعلنت المديرية عن كل تفاصيل وظائف السجون للنساء من حملت المؤهلات العليا و الثانوية العامة. وسوف نقدم لكم رابط وشروط وموعد التقديم على تلك الوظائف.

رابط التقديم وظائف السجون للنساء 1443

التقديم مباشرة على موقع ابشر للتوظيف وظائف.

انقر على أيقونة الوظائف المتوفرة الآن.

ثم ادخل على وظائف المديرية العامة لسجون النساء.

قم بتسجيل كل البيانات الشخصية المطلوبة منك على الموقع التي تخص الوظيفة.

وبعد انقر الموافقة على الشروط والأحكام العامة.

اضغط فوق إرسال الطلب بعد التأكد من تسجيل البيانات.

ثم اضغط فوق إرسال الطلب احتفظ برقم الطلب للمراجعة.

شروط التقديم على وظائف السجون للنساء

أن تكون حاملة الجنسية السعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة. يعد هذا من أهم شروط القطاعات العسكرية أن يكون طول المتقدمة 155 سم فاعلي وان يتناسب الطول مع الوزن. يجب أن تكون المتقدمة حاصلة لشهاده الثانوية العامة أو ما يعادلها ومن الأفضل من لديه مؤهل اعلي. من اهم الشروط أيضا أن تكون حسنة السيرة والسمعة الطيبة وغير محكوم عليها بأحكام الإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. تمتلك هوية وطنية مستقلة وتاريخ الصلاحية دائما عند التقديم. ألا يكون سبق للمتقدمة التعيين على أي وظيفة تابعة لنظام الخدمة العسكرية أو قد استبعدت من خدمتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب ما أو موظفة في أي جهة حكومية. يشترط ألا تكون متزوجة من غير سعودي. يجب اجتياز كافة المقابلات و اجراءات القبول. المتقدمة الحاصلة على شهادات من خارج المملكة يجب معادلتها من قبل وزارة التعليم السعودي والتصديق عليها.

موعد التقديم

أوضحت الوزارة عن استقبال طلبات التسجيل على وظائف السجون للنساء 1443 من خلال بوابة ابشر للتوظيف سيتم ابتداء من يوم السبت الساعة عشرة صباحا الموافق 7/4/ 1443 هجرية الموافق 2/5/ 2022 ميلادية عبر منصة (ابشر- توظيف).

ويتم الانتهاء بالتقديم يوم الخميس 7/9 /1443 هجرية الموافق 2022 ميلادية.

للعلم..

يجب أن يتنبه المتقدمات إلى طريقة تعبئه الحقول بمنتهى الدقة والحرص ولابد أن تكون كافة البيانات مطابقة مع بيانات التسجيل وهذا حسب الشروط المعتمد والمعلن عنها وان وجد أي اختلاف سوف يستبعد طلب التقديم.