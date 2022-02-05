طريقة تفعيل بطاقة الراجحي من الجوال وشروط أنشاء البطاقة

طريقة تفعيل بطاقة الراجحي من الجوال هي أحد الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف مصرف الراجحي والتي تتيح للعميل القيام بإنجاز معظم العمليات المصرفية من أي مكان وفي أي وقت، يستطيع المستخدم استخدام الرقم الموحد من خلال الجوال أو الهاتف الثابت، يمكن للعميل استخدم خدمة الهاتف المصرفي من أي مكان وأي وقت داخل أو خارجة المملكة السعودية، خدمة الهاتف المصرفي متاحة طوال أيام السنة وطوال ساعت اليوم، يمكن للعميل الاطلاع وعرفة تفاصيل حسابه المصرفي، تتيح الخدمة القيام بتسديد فواتير الخدمات العامة المختلفة، القيام بتسديد فواتير مدفوعات سداد والمدفوعات الحكومية، يستطيع العميل القيام بعمل تحويلات مصرفية إلى حسابات تابعة لمصرف الراجحي.

طريقة تفعيل بطاقة الراجحي من الجوال

الذهاب لجهاز الصراف الآلي التابعة لبنك الراجحي. إدخال البطاقة في ماكينة الصراف الآلي. ثم إدخال أربعة أرقام بطريقة غير منظمة. الضغط على زر الاستعلام عن رصيدك. وصول من البنك رسالة نصية إلى رقم الهاتف المدخل تتضمن كلمة سر. تسجيل كلمة المرور في المكان المحدد على الماكينة ثم اضغط على التأكيد. سيتم التفعيل تلقائيا.

شروط أنشاء بطاقة صراف الراجحي

وجود حساب جاري في المصرف لدى العميل.

أن يكون عمر المتقدم عند الحصول على البطاقة لا يقل عن ثمانية عشر عاما.

تقديم صورة من محل الإقامة والبطاقة الوطنية.

مميزات بطاقة صراف الراجحي

تعمل الشريحة الذكية الموجودة داخلها على حمايتها من الاختراق والسرقة. تسمح بالشراء من العديد من مراكز التسوق الموجودة بالمملكة. توفر خدمة الحصول على البطاقة من أي فرع من فروع مصرف الراجحي. توفير أكبر قدر من الحماية والخصوصية لحساب العميل. ب طاقة تتماشى مع المعايير العالمية من حيث التقنية. عدم القدرة على تزوير البطاقة والدفع ببطاقة غير أصلية.

طريقة تفعيل بطاقة حساب صراف الراجحي