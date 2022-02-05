المسارات الجديدة للثانوي العام بعد التعديل وموعد تطبيق مسارات الثانوي بعد التعديل

المسارات الجديدة للثانوي العام في المملكة العربية السعودية أصبحت تشغل تفكير الكثير من الطلاب في المملكة سواء من المواطنين أو المقيمين الوفدين للدراسه في المملكة، وهذا بعد التعديل الكبير الذي أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية، ومن هذا المنطلق قد تحدثنا بأضاح في احد المقالات السابقة عن نظام المسارات الجديد للتعليم الثانوي بشكل مفصل،وذلك بعد اعتماد الوزير الخطة التي وضعتها الوزارة والتي تستهدف تطوير النظام التعليمي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 من أجل تحسين مخرجات التعليم الأساسية، وأيضا مواكبه كافة أشكال التطور التكنولوجي، حيث تحرص المملكة على تحسين مخرجات التعليم من أجل التماشي مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل في المملكة العربية السعودية ومكافحة البطالة ورفع معدلات التوظيف، لذلك قد تم الاعتماد على تحسين مسارات الثانوي والعمل على إنشاء البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات وكافة الخطط الدراسية.

المسارات الجديدة للثانوي العام بعد التعديل

واكملا لنفس السياق أكدت الوزارة على إنشاء أكاديميات إنسانية وتشمل العديد من البرامج مثل الفنون الإبداعية والتخصصات الرياضية بشركات خارجية، حيث تحرص المملكة باستقطاب الطلاب ذوي المواهب في هذه الجوانب والعمل على تدريس مناهج حديثة تتوافق مع المقررات الجديدة في تنمية المهارات، وبداية من العام القادم سوف يتم تطبيق مجموعة من المسارات الجديدة وهي كالآتي:

مسار علوم الحاسب والهندسة.

وأيضا مسار علوم الصحة و الحياة.

مسار إدارة الأعمال.

المسار الشرعي.

المسار الإنساني العام.

موعد تطبيق مسارات الثانوي بعد التعديل

ويتم الإشراف على التعليم الثانوي من قبل مجموعة من الجهات الرسمية المختصة بالمملكة وهم وزارة التربية والتعليم ودائرة المناهج الدراسية، تحرص الوزارة على توفير كافة سبل الراحة من أجل توفير الوقت والجهد على الطلاب، قد قامت الوزارة بإطلاق حملة من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على الطلاب العديد من الأمور من بينها استخرج شهادة الثانوية العامة.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم على البدء في تطبيق نظام التعليم الحديث في الثانوية العام بداية من العام الدراسي المقبل وذلك في مجالي العلوم التطبيقية والطبيعية والثاني في مجال العلوم الشرعية والإنسانية. والتي يندرج من خلالها ستة مسارات من أجل تأهيل الطلبة لسوق العمل عبر برامج التجسير المهنية. يمكنك أن تقوم بمتابعة كل جديد في تطوير نظام الثانوية العامة الجديد من خلال الحساب الرسمي لوزارة التربية والتعليم على تويتر.