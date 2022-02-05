أسعار الديزل الجديدة في المملكة العربية السعودية 2022 قبل نهاية العام الماضي بيوم واحد، قامت شركة أرامكو بتحديث أسعار الديزل لعام 2022،وتعتبر شركة أرامكو من شركات النفط العالمية في المملكة، والتي تقوم بتحديث أسعار البنزين في مطلع كل شهر وفقا للأسعار العالمية سواء بزيادة السعر أو تقليله، وفي 31 ديسمبر 2021 أعلنت الشركة الأسعار الجديدة للبترول ومشتقاته والتي بلغ سعر البترول فيها 0.75 ريال سعودي، ويتوقع خبراء أن تستمر أسعاره في الزيادة خلال الأشهر القادمة أيضا.

أسعار الديزل الجديدة 2022

أسعار الديزل الجديدة 2022 ينتظر السائقين وأصحاب السيارات تقرير شركة أرامكو من شهر لآخر، لمعرفة الأسعار التي أقرتها الشركة للبترول والديزل والكيروسين، والغاز المسال، حيث تقوم الشركة بالإعلان عنها بعد دراسة عالمية لأسعار البترول، وقد جاءت أسعار الديزل الجديدة لشهر يناير كالتالي:

2.18 ريال سعودي سعر بنزين 91.

2.33 ريال سعودي سعر بنزين 95.

0.70 ريال سعودي سعر الكيروسين.

0.75 ريال سعودي سعر البترول المسال.

0.63 ريال سعودي سعر الديزل.

وقد قامت الحكومة السعودية بتطبيق هذه الأسعار بداية من يوم 31 ديسمبر 2021، وسيتم العمل بها لحين إشعار آخر.

أفضل وقود لسيارتك

أفضل وقود لسيارتك إن أول ما يرد في ذهن أصحاب السيارات عند شرائها، هو اختيار نوع البنزين المناسب للسيارة لمنع تعرض المحرك للتلف، لأنه في حالة عدم وجود توافق بين الوقود والمحرك سيتلف المحرك، ويعتبر بنزين 91 من أفضل أنواع البنزين التي تناسب السيارات الحديثة، أما بنزين 95 يوصى به للسيارات ذات الأداء المميز، بينما بنزين أوكتان فهو من أسوأ أنواع البنزين الذي لا ينصح باستخدامه، لأنه لا يحدث جديد في السيارة ويضر بالسيارة أكثر مما يفيدها، واستخدامه يؤدي إلى تلف المحرك على المدى البعيد، لذا ينصح بالرجوع إلى التوكيل الخاص بالسيارة.