مساعدة مالية وطلب اعفاء قروض www.my.gov.sa الديوان الملكي السعودي وهو مقصد ألاف الاسر بالمملكة من الفئات المحتاجة أو المديونة، حيث يكون اللجوء إلى الديوان الملكي من أهم ما يلجأ أليه المواطنين من أصحاب الحاجات المالية في ظل ظروف اقتصادية صعبة وارتفاع في الأسعار، ويقوم المديونين بتقديم الطلب من الجهات السلمية بالمملكة وتعلم فيها الخير لسداد الديون عنهم، وخاصة الديون التي تخص القروض بما يترتب عليها من رفع الخدمات وتطبيق العقوبات والحبس على عدد من الفئات.

رسالة مساعدة مالية وطلب اعفاء قروض www.my.gov.sa الديوان الملكي (بدون رد المبلغ)

يقوم الديوان الملكي السعودي بعمل كبير وجليل لجميع أبناء الوطن، حيث يقوم موظفي الديوان باستقبال طلبات الدعم من الشعب ويتم دراسة الطلبات جيدا لتوفير الميزانية التي يتم تقديمها للفئات التي يتم ثبوت احتياجها للدعم المالي أو السكني وكذلك سداد القروض والديون حيث تتلخص خدمات المكتب في التالي:

صرف مساعدات مالية عاجلة للأسر المحتاجة للدعم لعاجل أو المتعرضين للكوارث أو السيول.

سداد الديون عن المديونين الغير قادرين والمعرضين للسجن أو السداد عن المسجونين (الغارمين).

الإعفاء من القروض وذلك يكون عن المتعسرين عن السداد، مثلما عمل خادم الحرمين السعوديين مع مديوني مصرف الراجحي بالفترة الماضية.

تقديم أراضي سكنية مجانية لغير القادرين على شراء أراضي لمنزل خاص بهم، وذلك بالاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

شكل برقية طلب إعفاء ديون

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أما بعد.، أتقدم لكم سيادة الملك سلمان بن عبد العزيز بهذا الطلب حتى يتم إعفائي من القرض. متمني من سموكم قبول الطلب، فلقد أصابتني إعاقة جسدية منعتني من إكمال العمل ولا امتلك المال حتى أسدد بقية القرض المأخوذ في فترة…. أرجو من سيادتكم الحصول على مبلغ مالي يساعدني على سداد بقية الأموال المتراكمة علي. ولكم جزيل الشكر… الاسم: ….. التوقيع: …. رقم الهوية: … رقم الهاتف: … التاريخ: ……

ماهي المستندات المطلوبة للتقديم على إعفاء من الديون يرفق الطلب الذي يتم إرساله إلكترونية للديوان أو عبر البريد السعودي بالمستندات الثبوتية التي تؤكد حالة صاحب الطلب والديون عليه من القروض وأسباب التعثر الذي تعرض له وتتلخص في التالي: صورة من بطاقة الهوية الوطنية على أن تكون سارية.

بيان للدخل الشهري للفرد أو الاسرة والدخل السنوي أيضا.

للمعرضين للإصابات يتم إرفاق السجل الطبي.

المستندات التي تؤكد الحصول على القرض وقيمة هذا القرض.

كيفية تقديم ومتابعة رسالة مساعدة مالية وطلب اعفاء قروض www.my.gov.sa الديوان الملكي (بدون رد المبلغ)