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عمر شويل - جدة معاش الضمان الإجتماعي المطور لشهر فبراير 2022م ، الضمان المطور بالسعودية هو أحد أهم برامج الدعم المادي للأسر والافراد الأكثر احتياجًا، ويهدف البرنامج إلى تحسين الحالة المعيشية لهذه الأسر لإعانتهم على متطلبات المعيشة وتحقيق الإستقلال المادي لهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، كما أنه يهدف إلى التحول من حالة الاحتياج إلى الإنتاج من خلال تدريب الأفراد وتأهيلهم للحصول على وظائف مناسبة، حيث يقوم النظام المطور بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف والجهات المختصة الأخرى بتقديم العديد من عروض الوظائف المناسبة.

معاش الضمان الإجتماعي المطور لشهر فبراير 2022م

عقب الانتهاء من صرف معاش الضمان الإجتماعي المطور للدفعة الأولى في يوم العشرين من يناير 2022م، وذلك للمستحقين المكتملة طلباتهم، فمن المتوقع أن يتم صرف الدفعة الثانية لشهر فبراير في اليوم العشرين من نفس الشهر 2022م ما لم يحدث أى تغير، بعد التأكد من أهلية المستفيدين واستلام رسالة نصية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تفيد بنتيجة الاستحقاق.

شروط استحقاق معاش الضمان الإجتماعي المطور بالسعودية

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عدة شروط يجب توافرها في الشخص المتقدم للحصول على المعاش وهى:

أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية ويستثنى من شرط الجنسية الفئات الآتية:

1. الأرامل والمطلقات الغير سعوديات و المتزوجات من سعودي ولديهم أبناء سعوديين.

2. المرأة الغير سعودية والمتزوجة من سعودي.

3. أبناء الأرملة والمطلقة السعودية والمتزوجة بغير سعودي.

4. ذوي الإعاقات وحاملي بطاقات التنقل.

5. الأرامل ذوات الأيتام والأيتام حاملي بطاقات التنقل.

إقامة المستفيد بشكل دائم داخل المملكة.

لا يقل دخل الأسرة أو الفرد عن الحد الأدنى المحتسب وهو 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة و 550 ريال سعودي لكل فرد في الأسرة.

الالتزام بمتطلبات الوزارة الخاصة بالصحة و التعليم للأبناء.

عدم تواجد المستفيد بأي دار من دور الايواء الحكومية أو أحد المستشفيات أو السجون.

الالتزام ببرامج التدريب والتأهيل للحصول على وظيفة، ذلك للأفراد القادرين على العمل.

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