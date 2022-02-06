الزعاق يؤكد ان موجة برد عقرب السم في السعودية اليوم وبداية موسم العقارب

موجة برد عقرب السم في السعودية، شهدت الساعات القليلة الماضية ارتفاع كبير جدًا في عمليات البحث ي جميع أنحاء المملكة العربية السعودية حيث بحث الكثير عن موجة برد عقرب السم في السعودية، وذلك حيث قام خبير الطقس في المملكة العربية السعودية الدكتور “خالد صالح الزعاق” بأن اليوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022 هو اليوم الأول في موسم العقارب وأكد على أن المملكة قد دخلت بالفعل في هذه الموجه القوية من البرد والتي يطلق عليها اسم عقرب السم، وأشار أيضًا إلى أن هذه الموجة تشهد حالة معتدلة من الطقس ولكن هذه الأيام أيضًا لا تخلو من الهجمات الباردة المباغتة ولذلك فتم تسمية هذه الفترة أو هذه الموجة بهذا الاسم.

موجة برد عقرب السم في السعودية

ونقدم لكم في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقعكم الإخباري ثقفني كل التفاصيل والمعلومات الخاصة بـ موجة برد عقرب السم في السعودية والتي أشار اليها الدكتور خالد الزعاق، وذلك حيث أشار إلى أن العقارب تحتوي على أربعة مواسم هامة جدًا وعند بداية العقارب فإن هذا يكون علامة على انتهاء حالة البرد القارس ويدل أيضًا على بداية فصل الربيع، كما أكد على أنه عند نهاية الموسم الخاص بالعقارب فتبدأ حينها السحب الصيفية في التكون والتشكل في بعض المناطق في المملكة العربية السعودية.

بداية موسم العقارب

وأشار الزعاق إلى أن يوم أمس السبت هو اليوم الأخير في الشبط واليوم الأحد هو أول أيام موسم العقارب وأن مدة هذه الفترة أو الحالة هي 39 يوم وتوقع أن تعيش المملكة في أيام الأحد والأثنين والثلاثاء على موجة برد عقرب السم في السعودية والتي تكون معتدله في معظم الأيام إلا أنها لا تخلو من موجات برد مباغتة، ومن جانبه أشار المركز الوطني للأرصاد في المملكة أن المملكة تتعرض اليوم لموجة باردة بالإضافة نشاط الرياح على عدد من المناطق في المملكة محملة بالأتربة والغبار على بعض المناطق في الحدود الشمالية الشرقية وفي الرياض بالإضافة إلى توقعات بوجود حالة من الضباب في الليل وفي الساعات الأولى من اليوم.