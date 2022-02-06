اليوم.. جدول أسعار البنزين في السعودية لشهر فبراير Aramco 2022 تعلن تسعيرة بنزين 91 و 95

جدول أسعار البنزين في السعودية لشهر فبراير Aramco 2022، بلا شك فإن سعر البنزين الجديد في المملكة يشغل بال كافة المستخدمين، خاصة إن تسعيرة البنزين الجديدة تؤثر علي كافة الخدمات والمجالات الاخري بشكل مباشر، وسوف نوضح لكم خلال هذا التقرير المقدم من موقعنا ثقفني، كافة التفاصيل المتعلقة بسعر البنزين شهر فبراير ومدي قابلية السعر للتغيير خلال الساعات المقبلة، حيث تعتمد شركة أرامكو السعودية عملاق النفط جداول الأسعار بشكل شهري، بعد تطبيق النظام الربع سنوي لمدة طويلة، ولكن بعد إن انتشر فيروس كورونا المستجد وبدأ في التوغل اكثر، اصبح السعر يتغير بشكل شهري، هذا وقد تم تفعيل هذا الإجراء تحديدا عام 2020.

جدول أسعار البنزين في السعودية لشهر فبراير Aramco 2022

يترقب سكان ومقيمي المملكة جدول أسعار البنزين في السعودية لشهر فبراير 2022، والذي يعلن بعد إتمام عملية إنعقاد المؤتمر الشهري الذي يتم من قبل موظفي شركة أرامكو السعودية، وهو مؤتمر رسمي تعلن به تسعيرة البنزين الجديدة والتي يتم العمل بها لمدة شهر من تاريخ تفعيلها، هذا ويتم تفعيل السعر الجديد للبنزين بداية من الحادي عشر من الشهر وذلك بعد اعتمادها في اليوم العاشر من مطلع كل شهر، هذا وقد كانت اسعار البنزين في شهر يناير علي النحو الاتي

بنزين 91 2.18 ريال سعودي في اللتر الواحد.

بنزين 95 2.33 ريال سعودي لكل لتر.

البترول المسال 0.75 ريال سعودي في اللتر الواحد.

جاز 0.52 ريال سعودي لكل لتر.

كيروسين 0.70 ريال سعودي في اللتر الواحد

سعر الديزل 0.63 ريال سعودي.

سعر البنزين الجديد في السعودية فبراير 2022

منذ الحادي عشر من يناير تم أعلن السعر الجديد للبنزين في المملكة، وسوف تقوم الشركة بالغاء تلك الأسعار لتبدأ في يوم 11 من فبراير اعتماد أسعار جديدة للبنزين، وسوف تعلنها في مؤتمر خلال الساعات المقبلة، وعلي الفور سوف نوفرها لحضراتكم متابعي موقعنا الأفاضل في المملكة العربية السعودية، حيث إن البترول وجميع مشتقاتة تعتبر عصب الحياة والصناعة وكافة الاسعار الاخري تتاثر بتاثير سعر البنزين بوضوح، ومن ثم بات سعر البنزين اهم ما يبحث عنة المواطنين حول العالم.