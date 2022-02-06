طريقة التسجيل في برنامج وصول. فتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الرقمي 2020. انطلق برنامج وصول نقل المرأة العاملة والذي يهدف لتمكين المرأة بالقطاع الخاص ورفع إمكانية المشاركة بسوق العمل عبر مساعدة الموظفة في تخطي صعوبات المواصلات من وإلى مكان العمل وذلك في سبيل دعم استقرار المرأة الوظيفي. والبرنامج بدعم مالي من صندوق تنمية الموارد البشرية بالتعاون مع تطبيقات توجيه المركبات بهدف تقديم خدمة النقل بجودة عالية وتكلفة معقولة.

برنامج وصول لنقل المرأة العاملة

يساهم صندوق الموارد البشرية بتغطية 80% من تكاليف النقل لكل رحلة من العمل والمنزل بحد أقصى 1100 ريال في الشهر للمستفيدة براتب اقل من أو يساوي 6000 ريال، و800 ريال بحد أقصى شهرياً للمستفيدة براتب 6001-8000 ريال، ومدة دعم البرنامج هي (24 شهراً).

شروط التسجيل في برنامج وصول

أن تكون سعودية الجنسية

العمر ما بين 18-65 عام

الراتب الشهري (الراتب الأساسي بالإضافة إلى بدل السكن) 8000 ريال أو أقل.

أن تكون مسجلة في التأمينات الاجتماعية.

أن يكون مجموع الاشتراك في التأمينات الاجتماعيةلا يزيد عن 36 شهراً أي 3 سنوات خلال الخمس سنوات الماضية.

أن يكون رقم الجوال المُسجل في نموذج التسجيل مطابق لرقم الجوال المُسجل في تطبيق طلب السيارات.

لابد من الالتزام باستخدام الدعم للتنقل فقط بين المنزل والعمل أو العكس فقط.

الالتزام الكامل باستخدام الدعم للمستفيدة فقط، ولا يُسمح باستخدامه من قبل أشخاص آخرين.

طريقة التسجيل في برنامج وصول