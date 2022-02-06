ماهي حالات توقف الضمان الإجتماعي في المملكة وما هي الفئات المستثناه

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عمر شويل - جدة ماهي حالات توقف الضمان الإجتماعي في المملكة ،يعتبر الضمان الاجتماعي هو حق من الحقوق الشرعية لكل مواطن في أي بلد وقد سنت أغلبية دول العالم على إبقاء نظام الضمان الاجتماعي ليدبر أمور من ليس له دخل ثابت أو مسكن أو شراء متطلباته الأولية، ومن بين هذه الدول هي المملكة التي صدر فيها صاحب المقام السامي على ضرورة اعتماد نظام الضمان الاجتماعي في المملكة ولكن بشروط جديدة وتفاصيل جديدة.

ما هي أهداف نظام الضمان الاجتماعي

رفع المستوى المعيشي الخاص بكل مواطن. تلبية جميع الاحتياجات الأولية للمواطن وبالتالي تقديم الدعم المناسب له. فرز أعداد المواطنين المُحتاجين والأكثر احتياجاً والتركيز على الأكثر احتياجاً. تهدف برامج التدريب والتأهيل إلى خلق فرص الاستقلالية المالية والانتاجية للمستفيد من الضمان. وضع جميع الضوابط والآليات التي بمقدورها مواجهة مشاكل المواطن أثناء الوقوع في الأزمات.

ما هي شروط استحقاق الضمان الاجتماعي السعودي

أن يكون المتقدم للاستفادة سعودي الجنسية.

أن يكون عمر المتقدم 35 عام كحد أقصى.

أن يكون المتقدم لا يمتلك بالفعل أراضي أو أي سجلات تجارية.

أن يقيم بالمملكة بشكل دائم.

أن تتوافر لديه شروط التعليم والتأهيل والصحة وفق ما حددته اللائحة.

ماهي حالات توقف الضمان الاجتماعي عن المستفيد في المملكة

في حالة الوفاة لا قدر الله. إذا كانت بيانات المستفيد غير صحيحة سواء المستفيد المستقل أو الذي يعول. إذا سقط إحدى شروط الاستحقاق عن المستفيد. إذا لم يحدث المستفيد بياناته الشخصية والتي دعت وزارة الموارد البشرية إلى الاسراع بتحديثها منذ عدة أشهر وقد أوضحنا من قبل شرح تحديث الضمان الإجتماعي. عدم التزام المستفيد بخطة التأهيل. إذا تم ثبوت أدلة على المستفيد أنه لم يعمل من قبل ولا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى إحدى منصات التوظيف الخاصة بالمملكة. تنازل المستفيد عن معاش الضمان الاجتماعي. إقامة المستفيد إقامة دائمة في إحدى مراكز الإيواء في المملكة.

ما هي خدمات التمكين التابعة للضمان الاجتماعي

تقدم وزارة الموارد البشرية خدمات التمكين عبر منصة تمكين لمساعدة الأفراد على زيادة القدرة الاجتماعية والاقتصادية واتخاذ القرارات والخيارات المتاحة بما تتناسب مع ظروف الفرد.

وتتضمن خدمات تمكين ما يلي:

ورش تثقيفية. التأهيل والتدريب على شغل وظائف الشركات. تمويل الأسر بالمساهمة مع المتبرعين. برامج مساعدة مع التوجيه نحو المشاريع.

الفئات المستثناه ضمن شروط الجنسية

أبناء الأرامل والمطلقات من زوج غير سعودي. المرأة السعودية التي تزوجت بغير سعودي. الارامل والمطلقات الغير سعوديات ولديهم أبناء من أب سعودي. من لديهم إعاقة. الأيتام والأرامل.

طريقة التقديم على معاش الضمان الإجتماعي

يقدم مقدم الطلب المستفيد إلى الإدارة المختصة بإصدار المعاش في الوزارة.

كتابة البيانات صحيحة مع تنفيذ كافة شروط التطابق للموافقة على الخدمة وتقديم كافة الوثائق المدعمة للطلب.

يتم تحديد ما إذا كانت كافة الشروط تؤهل للطالب الاستفادة من المعاش من قبل الإدارة المختصة.

قرار القبول أو الرفض مدته 20 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

على المستفيد إبلاغ الوزارة بأي تغييرات في أوضاعه المادية أو الوظيفية لسرعة أتخاذ القرارات وهذا التغيير يأخذ 15 يوماً من تاريخ التغيير.

تعمل الإدارة المختصة بمتابعة حال المستفيد أول بأول لمعرفة مدى استحقاقه للمعاش.

عقوبة عدم صرف المعاش على أفراد الأسرة بعد استحقاقه

طبقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض العقوبات على من تم صرف المعاش له ولم يتم إنفاقه على تابعيه، ومن أهم العقوبات::

غرامة خمسة آلاف ريال سعودي أو السجن لمدة لا تزيد عن 3 اشهر لمن ينفق معاشه على أفراد أسرته.

غرامة قدرها عشرة آلاف ريال سعودي أو السجن لمدة سنة لمن تقدم بطلب معاش الضمان وحصل عليه وهو لا يستحقه.

قد تطبق عقوبات أشد إذا أثبت للنظام أن طالب المعاش لا تنطبق عليه الشروط الفعلية عليه.

ما هو الضمان الاجتماعي المطور

فعلت المملكة العربية السعودية نظام مُستحدث وهو نظام الضمان الاجتماعي المطور وهو يهدف إلى حماية المواطن في الظروف الاجتماعية والاقتصادية وحدوث استقرار معيشي واقتصادي للأسر ذات الدخل المحدود والأكثر احتياجًا، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أنه قد بدأ استقبال طلبات الأسر المُحتاجة على نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد من يوم 20 نوفمبر الماضي.