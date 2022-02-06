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عمر شويل - جدة مهام تفعيل برنامج تعزيز المهارات لطلاب الابتدائية من قبل وزارة التعليم السعودية - ثقفني
مهام تفعيل برنامج تعزيز المهارات، مع بداية الفصل الدراسي الثاني من هذا العام الدراسي نهنئ أنفسنا والطلاب والطالبات في كل مكان على عودة استئناف الحضور في المدارس وسير العملية التعليمية وبالأخص في المملكة العربية السعودية حيث أطلقت وزارة التعليم عام 18 مهمة من أجل تفعيل برنامج تعزيز المهارات لطلاب الابتدائية، تعرفوا معنا على تلك المهام بالتفصيل.
مهام تفعيل برنامج تعزيز المهارات
- أعلنت وزارة التعليم السعودية عن مهام تفعيل برنامج تعزيز المهارات الأساسية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، والتي تشمل 18 مهمة رئيسية.
- وتتنوع هذه المهام على عدة مستويات فمنها ما يختص بالإدارات التعليمية ومنها ما يتعلق بمكاتب التعليم ومهام خاصة بالمدارس وأخيرًا ما يخص المعلمين والمعلمات.
- أولًا أربع مهام متعلقة بإدارات التعليم وهي.
- العمل على تشكيل لجان مهمتها إنشاء اختبارات تشخيصية.
- على الإدارات التعليمية القيام بعملية متابعة وتحليل وإجراء تصنيفات لنتائج الطلاب.
- كذلك من مهام الإدارات التعليمية الإشراف والمتابعة للخطط العلاجية.
- وأخيرًا القيم بعمل تصنيف لكل مكاتب التعليم ولكل المدارس التي تتبعها.
مهام مكاتب التعليم والمعلمين والمعلمات
- توجد 6 مهام تفعيل برنامج تعزيز المهارات متعلقة بمكاتب التعليم وهي.
- إنشاء اختبارات تكوينية وبناء ما هو متعارف عليه بالخطط العلاجية.
- من مهام مكاتب التعليم القيام بمتابعة عملية تنفيذ الاختبارات.
- تهتم المكاتب كذلك بعمل تصنيف للطلاب وتحليل نتائجهم في الاختبارات.
- من مهامها كذلك القيام بالإشراف على المعلمين والمعلمات فيما يتعلق بتطبيقهم للخطط العلاجية.
- كل هذا بالإضافة إلى القيام بتفعيل الأنشطة الإثرائية وتصنيف المدارس حسب مستوياتها.
- أما بالنسبة للمعلمين والمعلمات فمن مهامهم بناء وعمل اختبارات تشخيصية واختبارات تكوينية.
- من مهام المعلمين كذلك إعداد ما يسمى ملف إنجاز يعد لكل طالب تذكر فيه إنجازات الطالب.
- ومن أجل تحسين مستويات الطلبة والطالبات الدراسية ومتابعة هذا التحسن من عدمه يقوم المعلمون بإعداد اختبارات مهمتها قياس التحسن في مستوى الطلاب ومعرفة حدوثه من عدمه.
- يقوم المعلمون كذلك من خلال اختباراتهم وملاحظاتها وعملهم مع الطلاب طوال العام بعمل تصنيف لهم وفق ثلاث مستويات أساسية أقلها ماهو دون المتوسط مرورًا بالمتوسط وأعلاها فوق المتوسط.
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