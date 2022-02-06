مهام تفعيل برنامج تعزيز المهارات لطلاب الابتدائية من قبل وزارة التعليم السعودية

مهام تفعيل برنامج تعزيز المهارات، مع بداية الفصل الدراسي الثاني من هذا العام الدراسي نهنئ أنفسنا والطلاب والطالبات في كل مكان على عودة استئناف الحضور في المدارس وسير العملية التعليمية وبالأخص في المملكة العربية السعودية حيث أطلقت وزارة التعليم عام 18 مهمة من أجل تفعيل برنامج تعزيز المهارات لطلاب الابتدائية، تعرفوا معنا على تلك المهام بالتفصيل.

مهام تفعيل برنامج تعزيز المهارات

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن مهام تفعيل برنامج تعزيز المهارات الأساسية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، والتي تشمل 18 مهمة رئيسية.

وتتنوع هذه المهام على عدة مستويات فمنها ما يختص بالإدارات التعليمية ومنها ما يتعلق بمكاتب التعليم ومهام خاصة بالمدارس وأخيرًا ما يخص المعلمين والمعلمات.

أولًا أربع مهام متعلقة بإدارات التعليم وهي.

العمل على تشكيل لجان مهمتها إنشاء اختبارات تشخيصية.

على الإدارات التعليمية القيام بعملية متابعة وتحليل وإجراء تصنيفات لنتائج الطلاب.

كذلك من مهام الإدارات التعليمية الإشراف والمتابعة للخطط العلاجية.

وأخيرًا القيم بعمل تصنيف لكل مكاتب التعليم ولكل المدارس التي تتبعها.

مهام مكاتب التعليم والمعلمين والمعلمات