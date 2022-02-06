السعودية اليوم.. شروط وظائف المديرية العامة للسجون للنساء برتبة جندي وخطوات التقديم 1443م

السعودية اليوم.. شروط وظائف المديرية العامة للسجون للنساء تم الإعلان من قبل الإدارة العامة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن قيامها بفتح بابا القبول في وظيفة جندي النساء، حيث تم تحديد كافة الشروط الخاصة بالسيدات من أجل التقديم في هذه الوظيفة، حيث يتم التقديم في هذه الوظيفة الموضحة من قبل الوزارة لجميع السيدات على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة في السعودية، وهذا من خلال الدخول على منصة أبشر المتعلقة بالتوظيف وهذا فقد نتعرف معا على مجموعة من الخطوات المتعلقة بالتقديم والشروط الخاصة بالتقديم لهيئة السجون الخاصة بالنساء برتبة الجندي.

شروط التقديم في وظائف المديرية العامة للسجون

تم الإعلان من قبل وارة الداخلية عن جميع الشروط التي تتعلق بالتقديم في الوظيفة المعلن عنها من المديرية العامة للسجون لجميع السيدات الراغبين في التقدم في هذه الوظيفة المميزة، وهذا من أجل أن يتمكنون من التعيين والحصول على الوظئفة التي يرغبون فيها، وهذه الشروط تتمثل في:

يجب أن يكون النساء المتقدمين لهذه الوظيفة لديهم الجنسية السعودية.

لابد من أن يحصل الشخص على شهادة الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية.

لابد من أن يكونوا لائقين من الناحية الطبية.

يجي أن تكون المرأة المتقدمة متزوجة من رجل سعودي في حالة إن كانت متزوجة.

ويجب أن تتوافر الشروط المتعلقة بالقبول المركزي التي تتبع لوزارة الداخلية في السعودية والتي تتمثل في الوزن والطول.

بالإضافة إلى أنه يجب أن هذه السيدات لم تكن معينة بالفعل في أي وظيفة عسكرية في السعودية.

لابد من أن يكون هؤلاء الأشخاص حسن السير والسمعة.

خطوات التقديم في وظيفة وزارة الداخلية