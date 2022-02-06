نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المديرية العامة للسجون للنساء 1443 للتقديم على رتبة جندي وشروط وخطوات التقديم عبر jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة المديرية العامة للسجون للنساء، المواطنات بالمملكة العربية السعودية في الوقت الحالي يبحثون عن رابط المديرية العامة للسجون للنساء، وذلك من أجل التعرف على شروط وخطوات التقديم علة وظيفة رتبة جندي التي تم الإعلان عنها من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي، حيث قامت الإدارة الموجودة داخل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالإعلان يوم الخميس الماضي الثالث من فبراير عام 2022 عن فتحها لباب التقديم من أجل التسجيل في المديرية للعناصر النسائية على رتبة جندي، وبدئت السيدات بالبحث عن شروط وخطوات التقديم على هذه الوظائف، وفي مقالنا اليوم عبر موقعنا الإخباري ثقفني سوف نذكر لكم بالتفصيل كل ما يخص هذه الوظائف فتابعونا.

المديرية العامة للسجون للنساء

أعلنت المديرية العامة للسجون للنساء الموجودة بوكالة وزارة الداخلية السعودية عن إتاحة وظيفة للنساء على رتبة جندي للعمل داخل المديرية، وبدئت السيدات بالبحث عن رابط المديرية لتقوم بمعرفة شروط الوظيفة وكيفية التقديم عليها، والجدير بالذكر أن المديرية تقبل المواطنات السعوديات من أول الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، علمًا بأن التقديم سيتم عبر الموقع الرسمي للمديرية، ومن الضروري أن تقوم المتقدمة بإرفاق كل المستندات المطلوبة من قبل المديرية، حيث يتم التقديم على بوابة أبشر للتوظيف للتقديم بهذه الوظائف.

شروط القبول بوظيفة المديرية العامة للسجون للنساء

بإمكان جميع السعوديات الدخول على المديرية العامة للسجون للنساء، ثم التقديم على وظيفة جندي، ولكن يتم قبول التي تتوافر بهم الشروط، حيث تأتي الشروط الواجب توافرها في المتقدمات على هذه الوظيفة حسب ما أعلنت المديرية كما يلي:

يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية أصل ومنشأ ومقيمة بالفعل داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

يجب إن كانت متزوجة أن تكون متزوجة من رجل سعودي ومقيم أيضًا بالمملكة.

يجب أن تكون حسنة السلوك وسيرتها حسنة.

يجب ألا يكون سبق تعينها في أي وظيفة عسكرية أخرى.

ومن تتوافر بها هذه الشروط تقوم بالتقديم على الوظيفة قبل يوم العاشر من شهر فبراير القادم، أي قبل يوم الخميس المقبل، حيث تقوم المديرية باستقبال الطلبات من أول الساعة العاشرة صباحًا.