etimad.sa دخول منصة اعتماد وطريقة الاستعلام عن الراتب عبر وزارة المالية السعودية

etimad.sa دخول منصة اعتماد وطريقة الاستعلام عن الراتب منصة اعتماد واحدة من المنصات المتوفرة على الإنترنت من أجل الاستعلام عن الرواتب من قبل الموظفين في المملكة العربية السعودية، حيث تم الإعلان عنها من قبل وزارة المالية السعودية حتى يتم تقديم مجموعة مختلفة من الخدمات المميزة التي تم إضافتها مؤخرا على الإنترنت، وهذا من أجل الوصول إلى هدف العمل على تسهيل الأمور المتعلقة بالقطاع العام والقطاع الخاص على يد المقاولين والموردين وغيرهم من الموظفين في الحكومة السعودية، وقد تهدف إلى العمل على توفير السرعة في الأداء ومن ثم ضمان الدقة في إنجاز جميع المجالات المختلفة ومن أهم هذه الأمور منتج سوق اعتماد الذي يتميز بأنه يوفر حركة الاعتماد التي تتم بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

منصة اعتماد وطريقة الاستعلام عن الراتب

منصة اعتماد واحدة من المنصات التي يتم استخدامها للاستعلام عن الرواتب وفقا لما جاء من قبل وزير المالية لكافة الشئون التقنية والشئون المتعلقة بالتطوير.

حيث تم إطلاق هذه الخدمة المميزة بشكل رسمي على الإنترنت حتى يتم التسهيل على المواطنين السير على مبدأ الشفافية فيما بين الموردين.

وفي حالة تم نشر هذا النظام المتعلق بالمشتريات فقد يعتبر واحد من أهم المشروعات المعلن عنها في المملكة العربية السعودية، ويتم الاستعلام عنها من خلال مجموعة من الخطوات

خطوات استخدام منصة استعماد

منصة استعلام من المنصفات الإلكترونية التي يتم استخدامها عبر الإنترنت. https://monafasat.etimad.sa/

حيث أنها تتوجب العمل على الضغط على الخيار الخاص بالاستعلام عن الخدمات الجديدة والاستعلام عن المستحقات.

ومن ثم يتم العمل على كتابة جميع البيانات الشخصية التي تطلب من الشخص على المنصة عبر الإنترنت.

ثم يتم تحديد الشهر الذي يرغب الشخص في الاستعلام عن الراتب والمستحقات فيه.

ومن ثم تهر جميع التفاصيل أمام المستخدم

طريقة دفع الفواتير من منصة اعتماد