احرص على بناء مستقبلك المهني الآن عبر برنامج قمم لتمكين القيادات الواعدة للطلاب والطالبات

أعلن برنامج قمم لتمكين القيادات الواعدة عن البدء في فتح أبوابه أمام جميع الطلاب والطالبات المتميزين في جميع المجالات التي تحرص وزارة التعليم على القيام بطرحها، وعملت خلال دورتها الجديد لعام 2022 على القيام بالتعاون والشراكة مع حوالي 40 شركة وأكثر من 300 شخصية قيادية، للعمل على قيادة مثل هذا البرنامج المميز الذي يسعى على جعل الطلاب بالمملكة متفوقين ومميزين بشكل كبير وإليك التفاصيل.

برنامج قمم لتمكين القيادات الواعدة

برنامج قمم لتمكين القيادات الواعدة هو برنامج سيقام داخل العاصمة الرياض، سيبدأ من 21 من شهر يونيو حتى 2 يوليو لعام 2022م، وتم إنشاء مثل هذا البرنامج من أجل الحصول على العديد من القيادات داخل المملكة العربية السعودية، ويجب أن يعرف أن هناك العديد من المميزات التي سيحصل عليها المشاركين، وسيتم هذا البرنامج مع تغطية كاملة للتكاليف من برنامج قمم نفسه وشركاؤه وتعرف الآن على المميزات.

مزايا برنامج قمم لتمكين القيادات الواعدة

على كل طالب وطالبة يريد أن يقوم بالانضمام إلى هذا البرنامج أن يتعرف على المميزات التي سيحصل عليها طوال 21 يوم الذي سيقوم بحضورهم داخل هذا المؤتمر، وإليك المزايا عبر هذه النقاط:

تستطيع الحصول على الإرشاد المهني المباشر من خلال العديد من القيادات التابعة للقطاعين الخاص منها العام.

العمل على تدريب العديد من القيادات من قبل مدربين محترفين حاصلين على مكانة مرموقة في شركات مشهورة.

يمكنهم عبر البرنامج زيارة العديد من المكاتب والشركات العالمية والمحلية الرائدة داخل أنحاء المملكة العربية السعودية.

تستطيع أن تتعرف على طريقة إنشاء ملف سيرة ذاتية، بالإضافة إلى ميزة إرسال السيرة الذاتية للعديد من الشركات المرموقة.

الحصول على عضوية خاصة بشبكة خريجي قمم.

الحصول على وسام قمم للقيادات الواعدة.

موعد وطريقة تسجيل داخل البرنامج

متاح الآن فترة التسجيل اليوم وستنتهي فترة التسجيل في يوم 26/2/2022 بالهجري 25/7/1443هـ، وإليك الآن بعض التفاصيل حول طريقة التسجيل: