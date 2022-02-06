بموافقة فورية وبأقل راتب 2000 احصل على تمويل 2 مليون ريال

بموافقة فورية وأيضاً بأقل راتب شهري بالمملكة وهو 2000 ريال سعودي للعاملين وكذلك 1900 ريال للعميل المتقاعد يستطيع العميل من الحصول على تمويل شخصي ربما يصل قيمة إلى 2 مليون ريال سعودي والذى يستطيع من خلاله العميل من الحصول على السيارة التي يرغب في اقتنائها حيث يتيح هذا التمويل من اقتناء سيارة الاحلام وأيضاً لمختلف العملاء سواء السعوديين أو المقيمين وأيضاً المتقاعدين.

بموافقة فورية وبأقل راتب 2000 احصل على تمويل مصرف الراجحي

يوفر مصرف الراجحي منتج تمويلي مميز يستطيع من خلاله العميل من الحصول على سيارة الاحلام وبأبسط الشروط حيث لا يحتاج المتقدم من تحويل الراتب الشهري وأيضاً يحصل على الموافقة السريعة على طلب التمويل ويتميز هذا التمويل بالآتي

يتميز تمويل السيارات لدى مصرف الراجحي بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز تمويل السيارات من مصرف الراجحي بأنه متاح لكل من السعودي والمقيم وأيضاً المتقاعد.

يتميز أيضاً تمويل الإيجار التمليكي بأنه لا يحتاج إلى دفعة أولى لدى مصرف الراجحي.

كذلك يتميز تمويل الإيجار التمليكي من مصرف الراجحي بأن العميل يحصل على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 2 مليون ريال.

يستطيع أيضاً العميل طالب التمويل من السداد المبكر أثناء فترة التمويل دون وجود أى غرامات أو مصاريف.

طلب تمويل الإيجار التمليكي لدى مصرف الراجحي

يعد مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية من أهم وأكبر المصارف بالسعودية فهو يسعى جاهداً لتوفير منتجات تمويلية ذات مزايا تنافسية وأيضاً بمزايا تلبى احتياجات العملاء كما سهل على العملاء طلب تمويل الإيجار التمليكي والذي يمكن الحصول عليه من خلال الدخول على رابط التمويل الإيجار التمليكي لدى مصرف الراجحي وملئ نموذج طلب التمويل من خلال الإنترنت كما أيضاً يحصل المتقدم على الموافقة الفورية على طلب التمويل بعد توافر الشروط التي حددها مصرف الراجحي.

شروط تمويل الإيجار التمليكي لدى مصرف الراجحي

هناك العديد من العملاء راغبون فى طلب تمويل الإيجار التمليكي لدى مصرف الراجحي والذى يوفر لهم الحصول على السيارة التي يرغب في الحصول عليها وسواء كان العميل من ضمن من حول راتبه لدى مصرف الراجحي أو ليس محول راتبه يستطيع من الحصول على تمويل الإيجار التمليكي ولكن بعد توافر الشروط التالية