نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن تأشيرة الكترونيا برقم الجواز وتمديد التأشيرة العائلية بالخطوات الصحيحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن تأشيرة من اهم الخدمات الإلكترونية التي تم الإعلان عنها حديثا والتي ثار عليها التساؤل كثيرا من قبل المواطنين في الآونة الأخيرة. كما تم الإعلان عن الخدمه الإلكترونية عبر الصفحة الرسمية مساند علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. هناك الكثير من الأشخاص يرغبون في معرفه كيفيه الاستعلام عن تأشيرة داخل المملكة العربية السعودية عن طريق الإنترنت، حيث تقوم المملكة السعودية علي تحسين خدماتها مما يسهل علي الأشخاص كيفيه الاستعلامات عن طريق الأنترنت وهذا يؤدي إلي تطور المملكة في الآونة الأخيرة لما تقدمه لجميع الأشخاص سواء من داخل المملكة أو خارجها، وحيث أفادت أيضا عن كيفيه إصدار تأشيرة الخروج والعودة وتأشيرة الخروج النهائي عبر ابشر، حيث أصبحت خدمة خطوات الاستعلام عن تأشيرة تسهل كثير من الإجراءات عي الأشخاص، وهذه الخدمة من اهم الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لتوفير الراحة لجميع مواطنيها والعاملين بها.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة

تقوم المملكة العربية السعودية علي تحسين الخدمات الإلكترونية لجميع مواطنيها وبالتالي قامت أيضا علي تقديم الخدمات الإلكترونية للأشخاص خارج المملكة ومن اهم هذه الخدمات وهي خدمه خطوات الاستعلام عن تأشيرة برقم جواز الشخص، كما يمكن أيضا للمواطنين السعوديين إصدار وتجديد جواز السفر الكترونيا عبر ابشر، ولذلك وفرت وزاره الخارجية خدمه خطوات الاستعلام عن تأشيرة برقم الجواز ومن خلالها يعرف المسافر وقت باديه ونهاية تأشيرته الخاصة للدخول والخروج من للمملكه العربية السعودية، فيتم الاستعلام عن تأشيرة برقم الجواز من خلال الموقع الإلكتروني للملكه العربية السعودية عن طريق ملئ البيانات المطلوبة وبيانات جواز السفر ورقم الطلب المقدم، حيث يمكن لجميع الشركات بمتابعه التأشيرات التي تصدر من الخارجية السعودية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص.

كيفيه الاستعلام عن تأشيره

تتوفر خدمه خطوات الاستعلام عن تأشيرة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص. فيمكن لأي شخص مقيم في المملكة العربية السعودية بالاستعلام عن تأشيرة زياره لاحد الأفراد من عائلته. وهذه الخدمة تعتبر من اهم الخدمات المقدمة من المملكة إلي الأشخاص المقيمين فيها مما يؤدي إلي تسهيل الحياه في المملكة. كما سوف نقوم بتوضيح كيفيه الوصول للخدمه من خلال الخطوات الأتية:

دخول الموقع الإلكتروني الرسمي مساند. الضغط علي قائمه خدمات التأشيرات. اختيار خدمه الاستعلام عن حاله طلب التأشيرة. يتم أدخال جميع بيانات مقدم الطلب ثم الضغط علي بحث بعد الانتهاء.

شروط الحصول علي تأشيرة زياره عائليه

ملئ النموذج الإلكتروني علي الموقع.

يجب علي الشخص العربي ملئ البيانات باللغة العربية، في حاله الشخص القادم غير عربي يتم الملء باللغة التابع لها.

سريان الإقامة ولا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر.

التأشيرة للأقارب من الدرجة الأولي فقط.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة دخول المملكة

وقد عملت وزاره الخارجية علي تحسين خدماتها للأشخاص المقيمين داخل أو خارج المملكة العربية السعودية، كما يمكن أيضا طباعه واستخراج تأشيرة عبر ابشر الكترونيا، لذلك أيضا قامت بتوفير خدمه خطوات الاستعلام عن تأشيرة الدخول وهذه التي سنقوم بشرحها كالاتي:

الدخول إلي موقع علي الإنترنت والضغط علي اختيار الجوازات.

يتم الاستعلام العام علي حاله التأشيرة.

ملئ بيانات الصفحة.

يمكن استخدام رقم ألإقامة أو القم الخاص بهويه الكفيل.

كتابه الرموز الظاهرة كما هي واضحه أمامك.

ملئ البيانات الخاصة بالمقيم.

بعد الانتهاء يتم الضغط علي عرض.

وهذا يتم تحميل الصفحة ألخاصة والاستعلام عن ألتأشيرة الخاصة مما يسهل علي المواطن.

شروط تمديد تأشيره الزيارة العائلية

عملت المملكة العربية السعودية علي تقديم خدمه تمديد التأشيرة العائلية الكترونيا وذلك بعد عده شروط تم وضعها من جانب وزاره الداخلية بالتعاون مع مصلحه الجوازات السعودية حتي يقوم المقيم بتمديد التأشيرة، ولنجاح تمديد التأشيرة بنجاح يرجي اتباع الخطوات الأتية:

يجب ألا يتجاوز فتره التأشيرة بعد تمديدها 180 يوم من تاريخ دخول العائلة إلي المملكة.

عند التنفيذ لا بد أن تكون المدة المتبقية في التأشيرة 7 أيام ولا يجب أن تكون مر علي انتهائها 3 أيام.

يلزم وجود صاحب التأشيرة متواجد بالمملكة.

مده التامين الطبي تعطي فتره التمديد.

صلاحيه جواز السفر للزائرين.

تسديد جميع رسوم الخدمة.

ونأمل أن نكون وفرنا لحضراتكم طرق و خطوات الاستعلام عن تأشيرة برقم الجواز الخاص في المملكة العربية السعودية والأوراق المطلوبة للاستعلام عن تأشيرة وأوراق الحصول علي تأشيرة زياره وكذلك وضحنا لكم كيفيه الاستعلام عن تأشيرات الخروج والعودة من خلال هذه المقالة، كما يمكن معرفه تصاريح السفر الاستثنائية عبر منصة ابشر، ونرجو بان تنال إعجاب حضراتكم.