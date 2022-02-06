نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم بنك الراجحي وكل طرق التواصل مع المصرف لكل المناطق ومن داخل وخارج السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم بنك الراجحي ، يتساءل الكثير من المواطنين والمقيمين عن رقم رقم بنك الراجحي للاستفسار المجاني لكل الناس سواء من داخل السعودية أو خارجها، ونظرا لتساؤل العديد فقررنا كتابة المقال بكافة الأرقام الخاصة بالبنك للتسهيل على القارئ الوصول للخدمات بشكل مباشر وسهل ويعد رقم بنك الراجحي المجاني للجوال لعملاء البنك من الأمور المطلوبة التي سنقوم بتعريف القارئ بها والتسهيل عليه للوصول للخدمة بصورة سهلة ومباشرة من أجل المقيمين والوافدين بصورة أساسية وللتعريف بهم لكيفية الاتصال بصورة مباشرة وسهلة.

رقم بنك الراجحي الموحد

يجب على العميل بالمصرف أن يعرف كل طرق التواصل مع المصرف من أجل الاستعلام والاستفسار ومتابعة حسابه بالجوال الخاص به ويعتبر رقم الجوال بنك الراجحي المجاني لعملاء البنك الحاليين يتم تقسيمها وفقا للمنطقة ووفقا للعميل بالمصرف، وسنقوم بتعريف القارئ على كل الطرق للاتصال على البنك التي أقرتها الإدارة عبر الصفحة الرئيسية له، والأرقام كالآتي:

أولا رقم الهاتف للبنك المجاني من الموقع الرسمي 920004550.

ثانيا يرصد رقم الهاتف المصرفي الراجحي لكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ونقاط البيع المرصودة من البنك.

رقم الهاتف المصرفي الموحد الجديد

تم تقسيم المناطق بالسعودية من أجل التسهيل وفقا لكل منطقة يقسمها الراجحي لها موظفين خاصين بها من أجل استقبال استفسارات العملاء ولهذا يوجد رقم خدمة أي من عملاء الراجحي للكل أو الرقم الموحد لمصرف الراجحي لعملاء البنك من الراجحي كالآتي:

أولا للمنطقة الوسطى من الدولة +966(11) 828 3179، +966(11) 828 3179، +966(11) 828 3140، +966(11) 828 2018.

ثانيا الرقم المرصود للمنطقة الغربية +966(12) 657 8040، +966(12) 650 9999، +966(11) 828 2018.

ثالثا خصص الراجحي السعودي رقم الراجحي للمنطقة الشرقية +966(13) 825 7193، +966(13) 825 7101، +966(11) 828 2018.

بهذا يكون القارئ قد عرف رقم هاتف الراجحي المجاني للهاتف لعملاء البنك الحاليين وكيفية التواصل مع موظفي البنك بكل الطرق المطروحة من مصرف الراجحي لكافة العملاء عبر الرقم المتاح لكل منطقة يمكن للقارئ فتح حساب الراجحي عبر النفاذ الوطني.

مميزات خدمة الراجحي الرقم الهاتفي

قام مصرف بنك الراجحي خدمة العملاء لبنك الراجحي كل أرقام الاتصال من أجل التسهيل على المواطن أو المقيم الاتصال والقيان بالاستفسارات والاستعلامات المسئول عنها بصورة مباشرة ومن أجل التعرف على خدمة أي من عملاء الراجحي الموحد المجاني فالمميزات كالآتي:

أولا في مقدور المواطن أو المقيم القيام بالإجراءات المصرفية عبر الرقم المعين للعملية بسهولة.

ثانيا في مقدور المواطن أو المقيم القيام بعملياته واستعلاماته من المملكة العربية السعودية أو خارجها.

ثالثا خدمة الرقم الموحد المجاني لخدمة عملاء بنكك متاحة 24 ساعة على مدار 7 أيام.

رابعا يمكن طلب كشف الحساب بك عبر الطلب بالموبايل فقط.

خامسا يمكن سداد فواتيره الحكومية عبر جواله.

سادسا يمكن تحويل الرصيد محليا ودوليا عبر الهاتف شرط أن يكون موثقا أثناء فتح حساب الراجحي.

سابعا في مقدور المواطن أو المقيم طلب كشف الحساب عبر رقم بطاقة الصراف بصورة خاصة.

ثامنا في حالة ضياع بطاقتك للصراف الآلي يمكن التبليغ وإيقافها بصورة مباشرة وطلب واحدة جديدة.

تاسعا يمكن أيضا الاستفسار عن الأقساط ومواعيد سدادها.

عاشرا في مقدورك أيضا دفع فواتير جوالك بالإضافة لشحن الرصيد.

خدمة عملاء مصرف الراجحي المطور

بعد أن وضحنا الرقم المجاني للجوال ببنك الراجحي لجميع عملاء الخاصين لمصرف الراجحي يمكن أيضا للعملاء بمصرف الراجحي فأرقام الراجحي كالآتي:

أولا لاستقبال الاستفسارات والاستعلامات من السعودية 966920003344.

ثانيا في مقدور المواطن أو المقيم إذا كان خارج المملكة فإن استعلامه لتقديم الاستفسار عبر الرقم 966114603333.

ثالثا للمتعاملين مع البنك تحت اسم التميز فالرقم من داخل السعودية 8001248880.

رابعا أيضا لبرنامج تميز فالرقم من الخارج 966920005544.

خامسا الرقم المخصص للداخل ككل 8001241222.

سادسا من أجل كيفية تقديم شكوى يمكنك عبر الرقم التبليغ 8001244455.

بهذا يكون القارئ قد عرف كل طريق مخصص من الإدارة من أجل الاستعلامات والشكاوى وأيضا طريقة التواصل معه بصورة مجانية يمكن للمقيم أيضا فتح حساب الراجحي للمقيمين.