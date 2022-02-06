أحصل على 100 ألف فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب وقسط المبلغ علي دفعات مجدولة

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أحصل على 100 ألف فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة وبشروط سهلة وميسرة وأوراق ومستندات غير معقدة لاستكمال طلب التمويل الشخصي ، يعتبر هذا المنتج أحد أهم المنتجات التمويلية التي تكون موضع بحث من قبل الكثير من الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يبحث العميل عن عروض تمويلية بتسهيلات فى السداد عديدة ومتنوعة ، والتي تساعده على سداد مبلغ التمويل ، من خلال أقساط شهرية مجدولة وميسرة تتناسب مع راتبه الشهري.
أحصل على 100 ألف فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب
تمويل فورى وسريع بدون كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يأتي ضمن مجموعة متنوعة ومتكاملة من العروض التمويلية التي توفرها الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة هذا المنتج للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً بجنسيات مختلفة بالمملكة ، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للعميل الاستفادة من هذا المنتج من خلال شروط ميسرة وسهلة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما تعمل الشركة السعودية للتمويل علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل ، وذلك من خلال سرعة الموافقة على طلب التمويل الشخصي المتاح لديها بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.
مزايا التمويل الشخصي للأفراد من الشركة السعودية للتمويل
- قامت الشركة السعودية للتمويل بتصميم عرض التمويل الشخصي بحيث يكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- تقدم الشركة السعودية للتمويل هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 500 ألف ريال سعودي.
- الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من قرض الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة ، بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.
- يمكن للعميل الحصول على مبالغ مالية من خلال هذا المنتج ، تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي ، بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.
- إجراءات سريعة وسهلة لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة السعودية للتمويل.
- توفر الشركة السعودية للتمويل موافقة سريعة وفورية على طلب التمويل الشخصي.
- يتميز التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل بهامش ربح تنافسي.
- تتيح الشركة للعملاء إمكانية الاستفادة من السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت.
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