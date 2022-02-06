إعفاء بنك الراجحي من سداد الاقساط المواطنين بالمملكة والوافدين/ تعرف علي الشروط

اتخذ الديوان الملكي قرار لبنك الراجحي بإصدار اعفاء المواطنين السعودين والمقيمين من سداد الأقساط المتبقية من القرض، حيث تم إصدار القرار لبعض الفئات الحاصلين علي القرض وليس للجميع تحت شروط محدده إذا توافرت جميعها يستحق العميل حصوله علي اعفاء من سداد باقي الأقساط المتبقية من بنك الراجحي السعودي، حيث انه من قبل اعلن مؤسسة الديوان الملكي عن توفير عدة مساعدات من المواطنين لتقديم يد العون لهم وتسهيل الحياة بعدما تدهورت الأحوال الاقتصادية من قبل وتأثر عدد كبير منها بخسائر في الأعمال كما انه تم غلقها حفاظا علي سلامة المواطنين من ظهور فيروس كرونا المستجد، ومن ضمن المساعدات، تمويل شخصي يقدم بدون رد للمبلغ لجميع المواطنين المحتاجين والمديونين.

الاستعلام للحصول علي اعفاء من بنك الراجحي السعودي، فقد يتسائل عدد كبير من المواطنين عن طريقة للاستعلام عن إعفاء بنك الراجحي، فمن خلال مقالنا هذا سوف نوضح جميع تفاصيل الحصول علي الاعفاء من بنك الراجحي السعودي.

شروط الاعفاء من باقي الأقساط المتبقية من القرض

عند طلب الاعفاء يشترط البنك من تقديم وثيقة بنكية التي تسمي بوثيقة التأمين التكافلي يتم تقديمها للحصول علي الاعفاء في حالة الوفاة.

يمكن الحصول علي الاعفاء أيضا في حالة إذا تعرض العميل الي الإعاقة أو الإصابة.

كذلك قرر البنك منح العميل الاعفاء للمواطنين المتعثرين في ديونهم أو إذا كان متعرض لضائقة مالية بسبب تأثيره من سوء الأحوال الاقتصادية.

الاستعلام عن إعفاء بنك الراجحي من سداد الأقساط

لكي يتم الاستعلام للحصول علي الاعفاء من بنك الراجحي علي العميل الدخول علي الموقع الرسمي للبنك ، فقد يتطلب للحصول علي الاعفاء الي تحضير بعض المستندات التي سوف توضح جميعها كالتالي:

لا بد من تقديم طلب اعفاء باقي الأقساط المتبقية من القرض بإضافة صورة من الهوية الوطنية وصورة من الإقامة للعميل المقيم، وكذلك لا بد من تقديم مستند به الدفعات التي تم دفعها من القرض المحصول وباقي الدفعات التي لم يتم سدادها، كما انه يلزم تقديم مستند يثبت انك متعثر وغير قادر علي دفع أقساط القرض.