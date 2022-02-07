خطوات إضافة الطلاب الجديد اليمنيين والسوريين في نظام نور التعليمي

إضافة الطلاب الجدد اليمنيين والسوريين في نظام نور، من أهم الأنظمة التعليمية الإلكترونية في السعودية هو نظام نور التعليمي الذي ساهم كثيرًا في دعم عملية التعلم الالكتروني الفترة الماضية، وقد تم الاعتماد عليها أيضًا في الفترة الحالية مع بداية هذا العام الدراسي الجديد 1443 من أجل مساعدة الطلاب وذويهم وأولياء الأمور، حيث يوفر نظام نور التعليمي خدمات لا حصر لها للجميع منها عرض النتائج والاستعلام عنها وعرض جدول الاختبارات والحصص الدراسية، ويتم تسجيل الطلاب الجدد من خلال نظام نور أيضًا وفيما يلي نعرفكم على خطوات إضافة السوريين واليمنيين في نور التعليمي.

تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور للسوريين واليمنيين

أعلنت وزارة التعليم السعودية أن الطلاب الجدد المقبلين على مرحلة رياض الصف الأول الابتدائي يجب أن يتم تسجيلهم في نظام نور التعليمي قبل التقديم في المدرسة، كما أنه يسمح بتسجيل الطلاب من جنسيات مختلفة مثل الجنسية اليمنية والجنسية السورية من أجل ضمهم في المدارس السعودية للتعليم وهي نفس الخطوات المطلوبة لتسجيل جميع الطلاب بمختلف الجنسيات المتواجدة بالسعودية وهي:

من الموقع الرسمي للمنصة التعليمية منصة نور من هنا https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx.

يقوم ولي أمر الطالب الجديد بإدراج بيانات التسجيل المحددة والخاصة بالطالب كما وعليه أن يحدد العلاقة بينه وبين الطالب.

ومن ثم يتم وضع رقم الهوية الخاصة بولي الأمر واختيار المدرسة المراد إدراج الطالب بها على أن تكون ثلاثة مدارس لاختيار المناسب والمتاح منها.

وبعد ذلك على ولي الأمر أن يحدد الوظيفة التي يعمل بها وإرفاق كافة المستندات المطلوبة لذلك ولاستكمال عملية التسجيل.

قبل إرسال هذه البيانات يجب أن يقوم ولي الأمر بالمراجعة لمرة أخيرة والتوجه لزر التأكيد لإتمام الإرسال.

خدمات منصة نور التعليمية

توفرت منصة نور التعليمية أو نظام نور التعليمية حتى يسهل من إتمام الخدمات التعليمية للطلاب والمعلمين وأيضًا أولياء الأمور ومن أسهل تلك الخدمات: