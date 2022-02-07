موعد عيد الفطر 2022 و موعد شهر رمضان 1443 

موعد عيد الفطر 2022 وموعد شهر رمضان 1443 موعد عيد الفطر 2022 مع اقتراب قدوم الشهر الكريم شهر رمضان المبارك يبدأ جميع المسلمين حول العالم كله بالاستعداد لاستقبال شهر رمضان والاهتمام في حول معرفة المواد الرسمي لشهر رمضان الكريم والاجازات الرسمية الخاص بالعام الميلادي الجديد حيث تم تحديد شهر رمضان وفقا لرؤية يوم السبت الموافق بتاريخ 2 . 4 2022 أو يكون يوم الأحد 3 . 4 . 2 22 حيث من المتوقع أن هذا العام سوف يأتي شهر رمضان المبارك ثلاثين يوما كاملا.

العد التنازلي لشهر رمضان 2022

مع تحديد الموعد التقريبي لأول أيام شهر رمضان الكريم ليتم الصيام الإ بعد رؤية هلال رمضان وذلك سوف يكون يوم الجمعة واحد من شهر أبريل للعام الجديد 2022 لأن جميع المسلمين يبدءون الصيام بعد روية الهلال أن الذي حدثنا عنها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال ثم لرؤيته وأفطروا لرؤيته.

الاجازات الرسمية للعام الجديد

الاجازات الرسمية للعام الجديد قامت الحكومة لتحديد الاجازات الرسمية وذلك على حسب الظروف وفي معظم الأحيان يتم تأخيرها لأخر الأسبوع لهذا سوف نوضح لكم مواعيد الاجازات الرسمية كالآتي،

موعد الإجازات الرسمية