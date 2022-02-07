رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي 1443هـ برقم السجل المدني

يبحث المستفيدين من إعانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي 1443هـ في الحسابات البنكية للمستحقين، ومنذ فترة طويلة لم يتم صرف هذه الإعانات للمواطنين السعوديين، مما جعل الكثيرين منهم يسألون عن موعد صرفها، وكان رد الوزارة أن المقطوعة ليس لها وقت معين في الصرف، ولكن تصدر على فترات من خلال مرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتم وضع شروط معينة للحصول عليها حتى يصل الدعم لمستحقيه من المواطنين، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط المساعدة المقطوعة، وطريقة الاستعلام عنها.

رابط استعلام مقطوعة الضمان الاجتماعي 1443هـ

يجب على من يرغب في الحصول على المساعدة المقطوعة أن يتبع الخطوات الصحيحة وهى كما يلي:-

الدخول على رابط المساعدات المقطوعة من خلال موقع الوزارة على الإنترنت.

تسجيل رقم السجل المدني الخاص بالمستفيد.

تسجيل رمز التحقق الشخصي الذي يظهر على الشاشة.

الضغط على الأيقونة الخاصة بالعرض، وسوف تظهر جميع بيانات الشخص المستفيد.

شروط المساعدة المقطوعة

هناك بعض الشروط التي قامت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي بوضعها للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي 1443هـ وهى كما يأتي:-

أن يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية. قامت الوزارة باستثناء بعض الفئات من هذا الشرط مثل، المرأة الغير سعودية ومتزوجة من سعودي، وأبناء الزوجة السعودية المتزوجة من غير سعودي. الحد الأقصى الذي يستطيع المواطنين الحصول عليه هو ثلاثون ألف ريال سعودي. الحد الأدنى للمساعدات المقطوعة السعودية 10600 ريال سعودي. تمنح المساعدة المقطوعة للشخص الأعزب الذي لا يتخطى راتبة الشهري 3000 ريال سعودي. تصرف للشخص المتزوج الذي لا يتخطى الدخل الشهري له 8670 ريال سعودي. يتم تحديد القيمة المالية التي يحصل عليها المستفيدين بعد تحديد الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة.

الأوراق المطلوبة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي 1443هـ

هناك بعض الأوراق التي يجب أن يحضرها الشخص المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة وهى كما يلي:-