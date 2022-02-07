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عمر شويل - جدة كيفية التقديم على المساعدة المقطوعة من الجوال 1443 - ثقفني
التقديم على المساعدة المقطوعة من الجوال 1443 وشروط الحصول على المساعدة المقطوعه والفئات التي تستحق المساعدة وموعد نزول المساعدة المقطوعة كل تلك الأسئلة واكثر هو ما يشغل بال الكثير من مستحقي المساعدة المقطوعة والتي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تساهم فى أعباء الحياة اليومية وتوفير متطلبات المعيشة لللفئات المستفيدة من المساعدة المقطوعه واسرهم لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين فى المملكة.
شروط التقديم على المساعدة المقطوعة 2022
شروط الاستفادة والتسجيل فى المساعدة المقطوعة التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للفئات التي تستفيد من المساعدة المقطوعه هي:
- التقديم فى المساعدة المقطوعة للمواطنين أصخاب الجنسية السعودية.
- كذلك يجب أن يكون المستفيد مقيم بشكل دائم فى السعودية.
- أيضاً يشترط أن يكون عمر المتقدم اقل من 35 عام أثناء تقديم طلب المساعدة المقطوعة.
- ثم يجب أن لا يكون المتقدم مستفيد من أي برامج دعم خاصة بوزارة الموارد البشرية.
- كذلك لا يتم قبول الأشخاص الذين يعملون فى القطاع الحر مثل التجارة الخاصة والاستثمار.
- أيضاً يجب أن يمتلك المستفيد سجل تجاري.
- ثم يتم تحديد قيمة المساعدة المقطوعة وفق الدخل الإجمالي للأسرة.
- ولا يجب أن يتملك المتقدم مزرعة تدير ربح مالي.
- وكذلك يجب أن لا يتجاوز دخل رب الأسرة عن 8650 ريال ودخل الفرد المستقل لا يزيد عم 3000 ريال شهرياً.
- صرف المساعدة المقطوعة إلكترونياً برقم الهوية للحصول علي دعم الضمان.
خطوات التقديم على المساعدة المقطوعة من الجوال 1443
- أولا يجب الدخول على متصفح الجوال.
- ثم الدخول على رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي.
- وبعد ذلك اختيار الخدمات الإلكترونية للعمل والتنمية الاجتماعية.
- ثم البدء فى خطوات إنشاء حساب للحصول على المساعدة المقطوعة 2022 وإدخال البيانات التالية:
- كتابة رقم الهوية.
- ثم إدخال تاريخ الميلاد.
- وأيضاً رقم الجوال الشخصي وتأكيد رقم الجوال.
- وبعد ذلك يتم كتابة لكمة المرور وإعادة كتابتها للمطابقة.
- ويجب كتابة رمز التحقق المرئي.
- وبعد ذلك الاطلاع على الشروط والأحكام والضغط بالموافقة عليها.
- وذلك بالضغط على أيقونة تأكيد.
- ثم يتم إدخال رمز التحقق الذي تم إرساله على الجوال.
- واستكمال إدخال البيانات الشخصية التالية:
- اسم المتقدم رباعي.
- ونوع المتقدم سواء ذكر أو انثي.
- ووظيفة المواطن وحالته التعليمية.
- ثم عمر المواطن وعنوانه البريدي.
- وأيضاً يجب تحديد عنوان المسكن بالتفاصيل.
- ثم كتابة رقم جوال بديل.
- وبعد ذلك كتابة رقم الحساب البنكي ويجب أن يكون نشط وكتابة اسم البنك.
- ويتم رفع المستندات المطلوبة للتقديم فى المساعدة المقطوعة.
- وأخيراً الاطلاع على الشروط والأحكام ثم الضغط على تسجيل للانتهاء من التقديم على المساعدة المقطوعة 1443.
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