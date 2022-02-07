كيفية التقديم على المساعدة المقطوعة من الجوال 1443

التقديم على المساعدة المقطوعة من الجوال 1443 وشروط الحصول على المساعدة المقطوعه والفئات التي تستحق المساعدة وموعد نزول المساعدة المقطوعة كل تلك الأسئلة واكثر هو ما يشغل بال الكثير من مستحقي المساعدة المقطوعة والتي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تساهم فى أعباء الحياة اليومية وتوفير متطلبات المعيشة لللفئات المستفيدة من المساعدة المقطوعه واسرهم لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين فى المملكة.

شروط التقديم على المساعدة المقطوعة 2022

شروط الاستفادة والتسجيل فى المساعدة المقطوعة التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للفئات التي تستفيد من المساعدة المقطوعه هي:

التقديم فى المساعدة المقطوعة للمواطنين أصخاب الجنسية السعودية.

كذلك يجب أن يكون المستفيد مقيم بشكل دائم فى السعودية.

أيضاً يشترط أن يكون عمر المتقدم اقل من 35 عام أثناء تقديم طلب المساعدة المقطوعة.

ثم يجب أن لا يكون المتقدم مستفيد من أي برامج دعم خاصة بوزارة الموارد البشرية.

كذلك لا يتم قبول الأشخاص الذين يعملون فى القطاع الحر مثل التجارة الخاصة والاستثمار.

أيضاً يجب أن يمتلك المستفيد سجل تجاري.

ثم يتم تحديد قيمة المساعدة المقطوعة وفق الدخل الإجمالي للأسرة.

ولا يجب أن يتملك المتقدم مزرعة تدير ربح مالي.

وكذلك يجب أن لا يتجاوز دخل رب الأسرة عن 8650 ريال ودخل الفرد المستقل لا يزيد عم 3000 ريال شهرياً.

صرف المساعدة المقطوعة إلكترونياً برقم الهوية للحصول علي دعم الضمان.

خطوات التقديم على المساعدة المقطوعة من الجوال 1443