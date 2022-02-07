شروط دعم ريف لربات البيوت والأسر المنتجة وطرق التسجيل في الدعم الريفي reef.gov.sa

شروط دعم ريف لربات البيوت والأسر المنتجة، فقد حرصت المملكة العربية السعودية على تقديم أشكال مختلفة من الدعم لأنها تضع من أولوياتها حرصها علي مساعدة المواطن الريفي، وكشفت عن أهم شروط الدعم الريفي لربات البيوت والأسر المنتجة لكنها لن تتوقف عند هذا الحد، ولكن تقدم المنح بكافة أنواعها من خلال شراكة وزارة البيئة والمياه والزراعة وحكومة المملكة، وذلك بهدف مستوي معيشي افضل للمواطن السعودي، ومن جهة اخري تحسين الاقتصاد العالمي للمملكة ، وتحسين تربية الحيوانات من خلال دعم المواشي الصغيرة، ويتم تقديم ذلك الدعم للمواطنين المستوفون شروط دعم ريف والتي سوف نذكرها عبر السطور التالية.

شروط دعم ريف لربات البيوت والأسر المنتجة

حدد البرنامج الريفي العديد من الشروط التي يجب علي المسجل التقيد بها والاستيفاء حتي لا يتم رفض قبول الطلب، ومن اهم وابرز شروط دعم ريف التالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حامل بطاقة السفر ذكرا كان أم أنثى. أن يكن أحد شاغلي إحدى الحرف الزراعية. أن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يغطيها برنامج المساعدة. ألا يكون موظفًا في القطاع العام أو الخاص ألا يقل عمره عن الحادية والعشرين. ألا يتجاوز الدخل الشهري لمقدم الطلب 6000 ريال سعودي. ولن يتعدى عدد برامج الدعم المباشر التي تستفيد منها المزارع الثلاث هذه البرامج بمبلغ سنوي عن 54 ألف ريال. يجب أن يكون لمقدم الطلب حساب مصرفي نشط خاص به.

رابط التسجيل في دعم برنامج ريف

إذا كنت من سكان المناطق الزراعية والريفية وتريد الاستعلام عن خطوات التسجيل ببرنامج دعم ريف؛ فيمكنك مشاهدة الفيديو التالي وتطبيق خطوات التسجيل:

يجب تسجيل الدخول إلى رابط منصة ريف الإلكترونية.

تسجيل الدخول عبر الاسم وكلمة المرور السابق كتابتها.

واذا كنت تريد التسجيل لأول مرة يجب الضغط علي أيقونة تسجيل جديد.

قم بتدوين البيانات في الحقول الصحيحة مثل” اسم المستفيد، والرقم القومي، والبريد والعنوان وقطاع النشاط”.

قم بكتابة رمز التحقق المرئي الموجود أمامك.

قم بالضغط علي أيقونة قبول الشروط وسياسة الاستخدام.

الآن قم باستكمال طلب التسجيل بعد تلقي رسالة تحقق على الجوال الخلوي.

وضح برنامج دعم ريف عبر صفحته الرسمية بتويتر أن التسجيل بالدعم الريفي متاح حتي وقتنا الخالي، ولضمان قبول الطلب يجب تقديم البيانات الصحيحة واستيفاء شروط التسجيل.