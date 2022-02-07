الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد وكيفية سداد الفاتورة بكل سهولة 2022

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية، يرغب الكثير من المواطنين في معرفة كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالمملكة السعودية من خلال رقم العداد الخاص بهم، حيث أن حكومة المملكة السعودية على استعداد لتقديم جميع أنواع الخدمات للمواطنين وتسهيل عمليات الدفع، ويمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت، بما في ذلك دفع الرسوم أو التقدم بطلب لتركيب عداد كهربائي، ولمعرفة خطوات الاستعلام تابعوا معنا.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية 2022

الآن يمكنكم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء على الإنترنت بوسائل مختلفة بدلاً من الذهاب إلى شركة الكهرباء مباشرةً، حيث أن المملكة قدمت خدمات الكهرباء المتنوعة للجمهور بسهولة، ومن طرق الاستعلام عن فواتير الخدمات:

قم بزيارة موقع الشركة السعودية للكهرباء.

حدد خدمات الدعم، من القائمة التي تظهر أمامك.

اضغط على الفواتير الإلكترونية.

ثم قم بإدخال الرقم الخاص بك.

أدخل رقم الحساب.

تحقق من رقم الإثبات.

انقر فوق “موافق” أو “إدخال”.

أدخل البريد الإلكتروني.

أدخل المعرف الخاص بك أو رقم الضمان الاجتماعي.

انقر فوق عرض الأسعار.

سيتم تحرير فواتير الكهرباء غير المسددة.

بذلك يمكنكم دفع فاتورة الكهرباء دون الذهاب إلى المقر

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالبريد الإلكتروني