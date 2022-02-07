نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني الموحد 1443 رابط صفحة العناية بالعملاء تويتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يجري البحث بشكلٍ مكثفٍ عن رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني 1443 لتقديم الشكاوي والاعتراضات فيما يخص معاش الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، وقد اهتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع طرق عدة لتسهيل التواصل مع خدمة عملاء الضمان، وسنوافيكم بهذه الطرق لإختيار الأنسب لكم، وتستقبل فرق خدمة العملاء الكثير من المكالمات والرسائل بصفة دورية من الراغبين في التقديم او المستفسرين عن موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي وغيرها من الاستفسارات.

رقم الضمان الاجتماعي المطور

يمكنكم التواصل مع خدمة عملاء الضمان من خلال الرقم المجاني 19911، كما يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع صفحة العناية بالعملاء التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي تويتر.

والتي تقوم بالرد علي استفسارات العملاء وعلي الشكاوي والاعتراضات، كما تعرض محتوي مميز يسهل علي المستخدمين التعامل مع خدمات الوزارة.

تطبيق وزارة الموارد البشرية

اطلقت الوزارة خلال الفترة الماضية رسمياً تطبيق يهدف إلى تحسين تجربة المستفيد وتقوية التواصل بين خدمة العملاء والمستخدمين، كما يقوم التطبيق بتوفير العديد من الخدمات الخاصة بالوزارة على الأجهزة الذكية لسهولة الوصول والإستخدام، ومن أهم خدمات التطبيق:

الإبلاغ عن المتعففين.

استعراض الأنظمة واللوائح.

التواصل المباشر مع الوزارة.

عرض البطاقات الرقمية.

خدمة تسوية الخلافات الخاصة بالعمالة وديا.

خدمة حساب مكافأة نهاية الخدمة.

الإبلاغ عن مخالفات نظام العمل.

عرض بيانات الوظيفة.

تتبع الإازات المرضية.

آلية الاعتراض علي الضمان الاجتماعي المطور

يمكن تقديم الاعتراضات والشكاوي من خلال موقع الدعم والحماية الاجتماعية وتسجيل الدخول، ثم يتم اختيار خدمة “تقديم اعتراض علي معاش الضمان الاجتماعي”، ثم تقديم كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، والجدير بالذكر أن المستخدم له مهلة 30 يوم لتقديم الإعتراض.

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