يقوم بنك الراجحي بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة منها إضافة أفراد الأسرة في الاكتتاب الراجحي التي يستفيد منها جميع المواطنين في المملكة السعودية بالإضافة إلى المزيد من الخدمات أهمها إضافة أفراد الأسرة في اكتئاب الراجحي والتي تتضمن إمكانية شراء أسهم الشركات المساهمة مع بنك الراجحي من خلال البورصة، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة علي طريقة إضافة أفراد الأسرة في الاكتتاب الراجحي وأهم الشروط المطلوبة والمتطلبات لإضافة الأسرة.

طريقة إضافة أفراد الأسرة في الاكتتاب الراجحي

يتم الدخول على موقع بنك الراجحي وتسجيل الدخول ثم يتم إنشاء حساب خاص بك وإضافة البيانات المطلوبة بعد ذلك تقوم بالضغط على الوضع المالي سوف تجدها أمامك في القائمة الرئيسية.

وتسجيل الدخول ثم يتم إنشاء حساب خاص بك وإضافة البيانات المطلوبة بعد ذلك تقوم بالضغط على الوضع المالي سوف تجدها أمامك في القائمة الرئيسية. بعد ذلك تقوم بالضغط على الاكتئاب والضغط على كلمة تسجيل ثم تبدأ بتسجيل الأقارب من الدرجة الأولى وتضيف رقم البطاقة الشخصية لأحد أفراد العائلة.

بعد ذلك تقوم ب مراجعة البيانات التي قمت بإدخالها ثم الضغط على حفظ الطلب وبالتالي تكون قد تمكنت من إضافة أحد أفراد الأسرة في اكتئاب الراجحي.

شروط الاكتتاب في السعودية

ينبغي أن يكون هذا الشخص لديه الجنسية السعودية ومتواجد داخل المملكة السعودية بشكل دائم.

يجب أن يكون لديه حساب رسمي في أحد البنوك داخل المملكة السعودية بالإضافة إلى وجود مبلغ مالي يقوم بسداد رسوم الاكتتاب.

يتم السماح للمرأة بالمملكة بالاكتتاب ولكن يجب أن يكون لديها أبناء وهي الوصية عليهم، بالإضافة إلى أن يكون هذا العميل لديه مجموعة من الأسهم في الشركة التي يريد الاكتتاب فيها، ويتم عمل التوكيل الخاص بالاكتتاب في فروع البنوك السعودية.

طريقة التسجيل في اكتتاب الراجحي