رفع إيقاف الخدمات مؤقتا absher.sa بوابة ناجز الخاصة بموقع وزارة العدل وكذلك منصة الخدمات الإلكترونية المتكاملة بمنصة أبشر الخدمات والتي يتم منها جميع الخدمات الإلكترونية الخاصة بالأفراد والمؤسسات بالمملكة، ويكون المعاقبين بعقوبة رفع الخدمة عنهم والذين لديهم حكم قضائي بذلك يمنعهم من عدد من الأنشطة والامتيازات التي يحصل عليها المواطن العادي، ويجب التعرف على الشرائح والخدمات التي يتم الإيقاف فيها والتي يسمح باستخدامها، للمواطنين والمقيمين بالمملكة، وكذلك شروط رفع هذه العقوبة إلكترونيا، وتقوم منصة أبشر وبوابة ناجز بالمساعدة في الاستعلام ورفع الإيقاف.

“بالمدني” رفع إيقاف الخدمات مؤقتا absher.sa بوابة ناجز najiz.sa ومنصة أبشر شروط الإيقاف

يمنع الموقوف الخدمات عنهم من المعاقبين حسب قوانين وزارة العدل من الحصول على الخدمات المتاحة والميسرة لمن يؤدي الخدمات عليه، حيث يمنع من التصرفات المصرفية كالقروض أو التصرفات العقارية حتى يقوم باستيفاء ما عليه، ويكون التصرف المالي له، في الأموال الخاصة أو الراتب، ضمن قانون المعاقبة، حيث يكون الذي تهرب من سداد نفقات الأسرة غير حر في التصرف بالراتب حيث يتم اقتطاع جزء منه لسداد ما عليه، وأيضا الذي لديه تصرفات بنكية مخالفة لا يجوز له الحصول على خدمات القروض أو الاستفادة من دعم سكني أو ريف أو غيره من الخدمات الحكومية ألا بعد أن يقوم بأداء ما عليه.

كيفية الاستعلام عن طلب تنفيذ قضائي كيفية الاستعلام عن إيقاف الخدمات يتم الدخول المباشر على “ بوابة ناجز العدلية “. يقوم المستخدم بتحديد خيار تنفيذ. يتم اختيار الاستعلام عن طلب”. يقوم صاحب الطلب بإدخال رقم الطلب. يتم تحديد التبعية إلى فرد أو مؤسسة. تحديد نوع الهوية وإدخال رقم الهوية بالمكان المخصص. كتابة كود التوثيق. هنا يبدأ الاستعلام عن الطلب. يتم الدخول مباشرة على “ رابط وزارة العدل “. يقوم باختيار نوع الهوية (وطنية – وافد). يتم تسجيل تاريخ الميلاد. يقوم بتسجيل رقم وكود التوثيق. اختيار ايقونة “التالي”. يتم اختيار الخدمة التي يرغب في الاستعلام عنها “إيقاف الخدمات”.

كيفية رفع إيقاف الخدمات عبر منصة أبشر

يقوم المستخدم بالدخول عبر منصة أبشر الإلكترونية . يتم اختيار الخدمات الإلكترونية للأفراد. يقوم بتسجيل الاسم والرقم المدني وكلمة المرور الخاصة أو استحداث حساب جديد. يتم الاستعلام عبر الخدمات الإلكترونية للمنصة. يقوم بالدخول على خدمات وزارة العدل. يتم اختيار خدمة بوابة ناجز ويقوم باتباع الخطوات.

شروط رفع إيقاف الخدمة