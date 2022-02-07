نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور 1443 ومتي موعد صرف شهر فبراير 2022 في المقال التالي
كيفية التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور 1443 يعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور أحد أفضل البرامج والخدمات الخيرية المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، فبعد أن انتشرت جائحة فيروس كورونا والبلاد في حالة خراب غير مسبوق حيث فقد إثرها العديد من المواطنين عملهم والبعض فقد حياته كاملة، فنشط البرنامج أكثرو أصبح عليه إقبال كبير وازداد شهرة فهو يهدف إلى توفير دخل شهري ثابت للمواطنين الذين ليس لديهم أي وسيلة للحصول على معاش ثابت.
شروط استحقاق خدمة الضمان الاجتماعي المطور
كي تكون مستحق لخدمة الضمان الاجتماعي المقدمة من وزارة الموارد البشرية السعودية يجب أن تتوافر بك كل من الشروط التالية:-
- يجب أن يكون الشخص المتقدم على معاش الضمان سعودي الجنسية وإقامته الدائمة على أراضي المملكة العربية السعودية.
- عمر المتقدم يجب ألا يقل عن خمسة وثلاثين عامًا.
- أن يقل الدخل الشهري للمواطن السعودي المتقدم على الخدمة عن 11 ألف ريال سعودي بالنسبة للمواطن ودخل كل فرد في الأسرة لا يزيد عن 550 ريال سعودي.
- بالنسبة للمطلقة التي تريد الحصول على المعاش يجب أن يكون قد مرّ على طاقها سنتين تقريبًا.
- ولا يجب أن يكون لدى المتقدم السعودي أي مشاريع تجارية أو عمل خاص به.
موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي شهر فبراير
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موعد صرف راتب الضمان سيكون يوم الأربعاء الموافق الثاني من شهر فبراير لعام 2022 الجاري.
التسجيل في خدمة الضمان الاجتماعي السعودي
- من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية.
- بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.
- إذا كنت مستخدم جديد قم بالدخول على “إنشاء حساب جديد” وإن كان لديك حساب مسبق قم بإدخال كلمة السر واسم المستخدم الخاص بك.
- قم بالقر على “الخدمات الإلكتروني” ثم قم بالضغط على “حماية المعاشات”.
- ثم قم بالضغط على “تسجيل الدخول للخدمة” ومنها حدد مكتب الضمان والفئة.
- أدخل كافة البيانات والمعلومات الخاصة بك بشكل صحيح حتى لا يحدث مشكلة أو خطأ وبشكل دقيق كليًا.
- أقر على موافقتك لكافة شروط الخدمة ثم قم بالنقر على “تسجيل”.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ