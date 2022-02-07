تغيير الكفيل في بنك التنمية الاجتماعية الخطوات وشروط الكفيل وحالات تغيير الكفيل. حيث يتميز بنك التنمية الاجتماعية بكونه يضم عدد كبير من العملاء داخل المملكة العربية السعودية. كما يعتبر من أكبر وأهم البنوك داخل المملكة ليس فقط لضمه الكثير من العملاء ولكن بتقديمه للعديد من الخدمات. حيث يوفر بنك التسليف العديد من المساعدات المادية المختلفة للمواطنين داخل المملكة. ولذلك فهو يعتبر أحد أدوات المساعدة للمواطن في تحقيق مختلف احتياجاته الشخصية. في فر البنك للعملاء العديد من القروض التي تختلف بإختلاف إحتياجات المواطن فهناك قروض للزواج وهناك قروض للمتقاعدين وكذلك قروض للمطلقات والأرامل. حيث يوفر البنك المساعدة لمختلف فئات المجتمع السعودي لرفع مستوى الحياة المادية والاجتماعية لهم. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض أهم الخدمات التي يتميز بها البنك وهي نقل الكفيل وتغيره. كما يمكنك التعرف أيضاً على شروط الكفيل في بنك التنمية الاجتماعية وطريقة الاستعلام عنه وشروط أخذ قرض ثان.

تغيير الكفيل في بنك التنمية الاجتماعية

يوفر بنك التنمية الاجتماعية قروض عديدة وأشكل كثيرة للتمويل سواء كان تمويل شخصي أو تمويل عقاري. كما يوجد العديد من القروض التي تتطلب وجود كفيل وموافقة الكفيل عليها. كما يقوم الكفيل بالسداد لباقي الأقساط في حالة عدم استطاعة العميل السداد. وكذلك هناك الكثير من الأحوال التي يضطر فيها العميل إلي تغيير الكفيل ونقل إلى كفيل أخر. ولذلك فيزداد البحث حول الطريقة التي يتم بها نقل الكفالة إلى كفيل أخر. وكذلك يبحث الأفراد عن ما هي الحالات التي يتم فيها الموافقة إلى تغيير الكفيل. كما يمكنك التعرف أيضاً على سداد قروض بنك التنمية الاجتماعية تعرف على الخطوات والشروط الجديدة لأخذ قرض.

الخطوات المطلوبة لتغيير الكفيل

حيث هناك مجموعة من الخطوات التي يجب أن يتم إتباعها لكي يتم نقل الكفالة إلى كفيل جديد ويمكننا ذكرها كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول الموقع الخاص بالعمل والتنمية الاجتماعية

ثم الدخول على الخدمات الإلكترونية

ثم إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور

وبعد ذلك القيام بذكر أسم المؤسسة الخاصة بصاحب الحساب

ثم اختيار نقل خدمة عامل وافد

ثم إدخال رقم إقامة العامل الوافد والضغط على بحث

وبعد ذلك موافقة الكفيل الجديد على نقل الوافد وكذلك موافقة الكفيل السابق علي التنازل عن الكفالة.

وأخيراً القيام بالضغط على إرسال.

حالات تغيير الكفيل في بنك التنمية الاجتماعية

حيث إنه هناك مجموعة من الحالات التي قام بنك التسليف بتحديدها لتغيير الكفيل والتي يمكننا عرضها كما يلي:

يتم ذلك في حالة حدوث وفاة للكفيل السابق فيجب نقل الكفالة

وكذلك في حالة تحويل الكفيل السابق للتقاعد فيجب البحث عن كفيل أخر لضمان العميل

كما إنه في حالة نقل المقترض إلى وظيفة حكومية ففي هذه الحالة لا يحتاج العميل لوجود كفيل.

شروط الكفيل في بنك التنمية الاجتماعية

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الفيل ليتم موافقة البنك عليه ويمكننا عرضها كما يلي:

يجب أن يكون سعودي الجنسية

كما يجب ألا يكون ضامن لقرض أخر

وكذلك ينبغي لا يتعدى القسط الشهري للقرض ثلث راتب الكفيل

كما يجب إرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة التي تم تحديدها من قبل البنك.

طريقة الاستعلام عن الكفيل