نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لائحة المستفيدين من إسكان الضمان الاجتماعي وأشهر المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة لائحة المستفيدين من إسكان الضمان الاجتماعي يتم البحث عنها من قبل الأفراد بالمملكة العربية السعودية للتعرف على أسماء مستفيدي الإسكان الضمان الاجتماعي والتأكد من إدراج أسمائهم من عدمه، ويمكن للمواطنين من خلال التسجيل في إسكان الضمان الاجتماعي الاطلاع على لائحة الدعم السكني الجديدة والتأكد من توافر شروط وزارة الإسكان الجديدة 2022 في المتقدم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على لائحة المستفيدين من إسكان الضمان الاجتماعي.

لائحة المستفيدين من إسكان الضمان الاجتماعي

لائحة المستفيدين من إسكان الضمان الاجتماعي هي اللائحة التي يتم من خلالها استعراض الأسماء التي تم قبولها للحصول على إسكان الضمان الاجتماعي وقد قامت وزارة الإسكان بالسماح بإمكانية الاستعلام عن تلك الأسماء من خلال الآتي:

الولوج إلى المنصة الرسمية لسكني.

تدوين بيانات الدخول.

التوجه إلى الأيقونة الخاصة بالمستفيدين.

يتاح للمستخدم الاطلاع على لائحة المستفيدين من خلال استخدام رقم الهوية أو من خلال الاسم فقط.

يمكن أيضًا للمستخدم معرفة حالة الاستحقاق الخاصة به من خلال ملفه الشخصي.

شروط وزارة الإسكان الجديدة 2022

يجب على المستفيدين من إسكان الضمان الاجتماعي التعرف على الشروط الواجب تحقيقها للحصول على الدعم المقدم من الوزارة والتي تتلخص في:

أن يكون المتقدم قد تخطى عمره 25 عامًا.

لا يمنح الدعم السكني إلا للمواطنين فقط.

عدم استفادة المتقدم من برامج الدعم التي تقدمها الوزارة سابقًا.

منتجات وزارة الإسكان

وفرة الوزارة العديد من المنتجات المختلفة والتي يمكن الاستفادة منها بمجرد الانتهاء من التحقق من حالة الاستحقاق في الإسكان وتضم تلك المنتجات:

منتج الوحدات الجاهزة: ويوفر هذا المنتج إمكانية الحصول على أي من الوحدات السكنية التي يتم إتاحتها من قبل الملاك أو الوسطاء، وتتحمل الوزارة القيمة الخاصة بالضريبة المضافة في حالة كانت هذه الوحدة هي الأولي للمستفيد.

منتج البناء الذاتي: يمكن من خلال هذا البرنامج الحصول على الأراضي بالإضافة إلى التمتع بالقرض المدعوم كما توفر الوزارة من خلاله التصاميم الهندسية للبناء، أيضًا يمكن التعامل مع المقاولين المعتمدين من الوزارة وأخيرًا يتم التواصل مع الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات بصورة أسرع.

هذا بالإضافة إلى عدد كبير من منتجات وزارة الإسكان الأخرى التي يمكن التعرف عليها بمجرد زيارة موقع سكني الرسمي والدخول إلى صفحة المنتجات.