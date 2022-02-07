نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الدخول للبحرين من السعودية 2022 الفئات والمهن المسموح لها في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الدخول للبحرين من السعودية 2022 في ظل انتشار فيروس كورونا وضعتها السلطات لحماية شعوبها. على أن يكون السفر من وإلى دولة البحرين بشروط محددة وإجراءات مشددة من أجل الصحة العامة ومنع تفشي فيروس كورونا في البلاد والحد من زيادة الإصابات. فبدأ المقبلين على السفر من السعوديين يتساءلون عن شروط الدخول للبحرين من السعودية 2022 سواء شروط دخول البحرين للمقيمين في السعودية 2022 من المواطنين البحرينيين أو من المسافرين لغرض معين.

شروط الدخول للبحرين من السعودية 2022

وضعت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد شروط دخول البحرين من السعودية 2022 على النحو التالي:

لايشترط فحص PCR لمن تظهر حالته محصن أو محصن متعافي في تطبيق توكلنا.

في حالة عدم ظهور حالته على توكلنا محصن لمن أقل من 18 عامًا وأكبر من 6 سنوات. فلابد من الآتي:

فحص PCR.

لاتتجاوز مدة الفحص 72 ساعة.

لمن أقل من 6 أعوام لا يتطلب فحص PCR لهم.

حجر صحفي لمدة 5 أيام عند إجراء الفحص بالجسر.

بوليصة تأمين معتمدة تغطي مخاطر كوفيد لمن لم يحصل على جرعتي لقاح كورونا.

جواز سفر ساري للمسافر.

المهن المسموح دخولها إلي البحرين

جميع المهن الأكاديمية.

المهن الإدارية شريطة إثباتها بأوراق ثبوتية.

كل المهن الحرة.

مهن العمل.

الفئات المسموح لها بدخول البحرين

قررت الخطوط الجوية البحرينية تعليق دخول المسافرين القادمين إليها باستثناء الفئات الآتية:

المواطنين البحرينيين. المقيمين في البحرين. مواطني مجلس التعاون الخليجي الذين وتشمل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وسلطنة عمان. المؤهلين للحصول على التأشيرة عند الوصول. من يحملون تأشيرة إلكترونية سارية المفعول. العسكريين. طواقم الطائرات.

الاستعلام عن تأشيرة البحرين برقم الجواز

وفرت مملكة البحرين إمكانية الاستعلام عن تأشيرة البحرين برقم الجواز أونلاين من خلال الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول على شؤون الجنسية والجوازات عبر موقع وزارة الداخلية البحرينية.

الإجابة على تساؤل هل تقيم في دول الخليج. بنعم.

حدد وجهة التأشيرة المطلوبة.

إضافة بيانات الاستعلام عن رقم جواز السفر.

الضغط على استفسار.

بهذا نكون قد قدمنا كل ما يتعلق بالشروط الواجب توافرها للدخول للبحرين من السعودية الفئات والمهن المسموح لها.