شروط الحصول على تمويل شخصي، البنك الاهلي السعودي زيادة الطلب والبحث عن الخدمات التمويلية الغير تقليدية وذلك من حيث الإجراءات والضوابط فتكون بسيطة وسهلة لكي تيسر على العميل ما يريد تحقيقة، ولذلك فكر البنك الاهلي السعودي في تقديم خدمة التمويل الشخصي، حيث أن البنك الاهلي عمل على تقديم القروض الشخصية بالتقسيط، ولقد وصلت نسبة التمويل لدى البنك الاهلي السعودي إلى 500 ريال سعودي، والتي تسهل على الأفراد سداد ديونهم أو القيام بإنشاء مشروعاتهم وقضاء حاجاتهم الشخصية، كما أن لهذا التمويل عدد من المميزات الآخرى ومنها أن فترة السداد وصلت إلى خمس سنوات، وجعلها البنك بدون أي تكاليف أو رسوم إدارية، هذا التمويل يتم تقديمه لجميع المقيمين داخل المملكة.

تعرف على خطوات التقديم على التمويل الشخصي:

يعمل البنك الاهلي السعودي على تقديم العديد من القروض والتمويلات لكافة المواطنين، والتي حددها البنك بأنها تبدأ من 5000 ريال سعودي للتمويل الشخصي، كما أن هناك فرصه للراغبين بالاستفادة من التسهيلات التي يقدمها البنك، وذلك عن طريق إتباع الخطوات الأتية:

أولاً عليك القيام بالدخول إلى الموقع الرسمي للبنك الأهلي والذي تجده عبر شبكة الإنترنت.

ثانياً قم بتسجيل الدخول إلى الموقع، وذلك عن طريق إدخالك لاسم المستخدم وكلمة السر في الخانات المخصصة لذلك.

ثالثاً عليك اختيار تمويل شخصي البنك الأهلي من وسط الاختيارات العديدة التي ستجدها أمامك.

رابعاً قم بكتابة كافة المعلومات المطلوبة بصورة صحيحة وعليك التأكد من صحة وسلامة جميع البيانات الشخصية.

خامساً قم بتقديم خطاب من قبل الجهة التي تعمل فيها وذلك على أن يتم توضيح المسمى الوظيفي بها وأيضا يجب ذكر تاريخ التوظيف والراتب الشهري الذي تتحصل عليه.

سادساً يجب عليك الضغط على زر الموافقة على كافة الأحكام والشروط التي تم تحديدها من خلال الموقع.

وفي النهاية اختر زر التقديم الآن.

شروط الحصول على تمويل شخصي البنك الاهلي:

وجب علينا التنوية بأن التمويل يتماشى مع جميع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية وهذا سبب من أسباب جعل البنك الاهلي السعودي أحد أبرز البنوك داخل المملكة، وهذا فضلا عن ما يقدمه البنك من تمويلات مختلفة لتناسب كافة العملاء، وأما بالنسبة للشروط فهي: