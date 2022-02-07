نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو الشيخ مشاري البدر السيرة الذاتية وسبب اعتقاله في المقال التالي

عمر شويل - جدة من هو الشيخ مشاري البدر السيرة الذاتية الذي يتردد اسمه عند ذكر شيوخ المملكة العربية السعودية فهو داعية إسلامي محبب لدي الملايين من داخل المملكة وخارجها وعمل في عددًا من المؤسسات الكبر في المملكة. وله سلسلة من الأعمال التليفزيونية في الفقه والشريعة الإسلامية. لكن تبقى حياته الشخصية محل جدل. فتجد من يتساءلون عن عدد زوجات الشيخ بدر المشاري وعن سبب اعتقاله الذي انتشر في المملكة العربية مؤخرً. وبالتالى يبقى التساؤل عن من هو الشيخ مشاري البدر السيرة الذاتية محل جدل وبحث.

من هو الشيخ مشاري البدر السيرة الذاتية

الشيخ مشاري البدري هو بدر بن نادر المشاري. وهو من أشهر الدعاة في المملكة العربية السعودية. ولد عام 1393 الموافق 1973 م. ودرس الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود. وحصل على الماجستير في العاصمة اللبنانية بيروت بعنوان مقدمة في حياة الشيخ ابن باز وآثاره: المناصب القيادية والتعليمية. بعد ذلك حصل على درجة الدكتوراه. وتقلد مناصب عديدة في المملكة أهمها منصب إمام في حطين بالحرص الوطني بالعاصمة الرياض.

الصفحة الرسمية للشيخ بدر المشاري

يحرص الجمهور على متابعة الصفحة الرسمية للشيخ بدر المشاري من داخل المملكة وخارجها لمتابعة رسائله والفتاوي الذي يرد عليهم من خلالها فضلا عن حلقاته التليفزيونية الشهيرة.

مناصب شغلها الشيخ بدر المشاري

شغل الشيخ بدر المشاري عددًا من المناصب في المملكة العربية السعودية ولعل أبرزها الآتي:

رئيساً لإدارة التوعية والإرشاد بالحرس الوطني بالرياض.

خطيبًا متفرغًا.

قدم الكثير من المحاضرات والمحاضرات الدينية والدفاعية التي كانت ولا تزال مهنته الأولى.

لديه العديد من الأشرطة الصوتية التي تحكي قصصاً دينية ورسائل دعوية إسلامية.

سبب اعتقال بدر المشاري

في الشهور الماضية. انتشر نبأ اعتقال بدري المشاري على مواقع التواصل الاجتماعي. ودشن روادها هاشتاق اعتقال الشيخ بدر المشاري متحدثين عن سبب اعتقال بدر المشاري بأنه وجه نقد لبعض الرموز في المملكة العربية السعودية. من خلال فيديو متداول للقبض عن شخص يشبه ملامحه. لكن حتى الآن لم ترد تفاصيل كاملة عن اعتقال بدر المشاري.