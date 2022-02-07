نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلمات النشيد الوطني السعودي الجديد وسبب تغييره في المقال التالي

عمر شويل - جدة كلمات النشيد الوطني السعودي الجديد أثارت جدلاً على مدار الأيام الماضية. فالجميع يتساءل عن كلمات النشيط الوطني السعودي الجديد تويتر وهل هناك اختلاف بينهم وبين كلمات النشيد الوطنى السعودي القديم. باحثين عن تغيير العلم السعودي والنشيد الوطني بقرار من مجلس الشوري والمستهدف منه مع النظرة إلى المرحلة التى تشهدها المملكة العربية السعودية من تطوير في مختلف القطاعات ورؤية مستقبلية للنهوض بالمملكة.

كلمات النشيد الوطني السعودي الجديد

مازالت كلمات النشيد الوطني السعودي الجديد لم تتضح بعد. حيث جاءت موافقة مجلس الشوري السعودي بالإجماع حول إجراء تعديل على النشيد الوطني السعودي ونظام العلم بما يخص القانون وتحقيق رؤية 2030 والنهوض بالمملكة في مختلف المجالات والتأكيد على مكانتها وتقديرها بين دول العالم الكبري. بدون المساس مطلقًا بما يحتويه النشيد أو شكله. وفي الفترة المقبلة يتولى مجلس الشوري رفع الاقتراح إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حتي يتم الموافقة عليه واعتماده.

كلمات النشيد الوطني السعودي القديم

بدأ المملكة العربية السعودية ترديد النشيد الوطني السعودي خاص بها بعد اعتماده من الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود. وكان بث النشيد الوطني السعودي لأول مرة في افتتاح البث الإذاعي والتلفزيوني بداخل المملكة العربية السعودية. الأول من شوال لعام 1404هـ الموافق 29 من يونيو لعام 1984م. وكلف الملك الشاعر إبراهيم الخفاجي بصياغة كلمات ومفردات النشيد الوطني السعودي إنذاك لتكون متناسقة مع الموسيقي و لحنها الموسيقار السعودي القدير سراج عمر. حيث جاءت كلمـات النشيـد الوطنـي السعـودي القديم على النحو الآتي:

سَارِعِي لِلْمَجْدِ وَالْعَلْيَا

مَجِّدِي لِخَالِقِ السَّمَاء

وَارْفَعِ الخَفَّاقَ أَخْضَرْ

يَحْمِلُ النُّورَ الْمُسَطَّرْ

رَدّدِي الله أكْبَر يَا مَوْطِنِي

مَوْطِنِي عِشْتَ فَخْرَ الْمسلِمِين

عَاشَ الْمَلِكْ: لِلْعَلَمْ وَالْوَطَنْ

أسباب تغيير النشيد الوطني السعودي

كشف عضو مجلس الشوري السعودي سعد العتيبي. عن أسباب تغيير النشيد الوطني السعودي على النحو التالي:

تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ومواكبة التطور.

سد الفراغ التشريعي لعدم وجود نظام يحدد نشيد الدولة.

وضع تحديد الضوابط لاستخدام شعار المملكة العربية السعودية، في مختلف المحافل والمناسبات.

بذلك يكون قد اتضح المقصود من الكلمات الجديدة للنشيد الوطني السعودي وأسباب تغييره المنوط بها بإجماع مجلس الشوري.