شركة البلاد للاستشارات والحلول وظائف ودورات

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عمر شويل - جدة شركة البلاد للاستشارات والحلول، تعد شركة البلاد واحدة من أهم الشركات السعودية التي قد تم تأسيسها في عام 2006 ومنذ تأسيسها وهي تعمل جاهدة الي تقديم عدد مميز من الخدمات التي تلبي جميع الاحتياجات الشخصية المتغيرة لجميع العملاء وكذلك خدمات السوق في وقت واحد، وتهدف شركة البلاد الي تقديم خدمات لكلا القطاعين الحكومي وكذلك الخاص بالإضافة الى دعم خدماتها للقطاعات التجارية والصناعية، حيث تمتلك الشركة خبرات كثيرة بعدة مجالات في مجال البحث المتخصص، وفي مجالات التوظيف بالإضافة الي الدورات التدريبية، وخدمات التشغيل والصيانة، وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي يتم البحث عنها يومياً، وسوف نوفر لكم نوضح لكم تفاصيل دخول شركة البلاد للاستشارات والحلول.

شركة البلاد للاستشارات والحلول وظائف

تعد المقابلات هي أفضل وسيلة من أجل معرفة ما إذا كان الشخص المرشح سوف يكون مناسباً لأي مؤسسة، وتعمل الشركة علي دعم كافة المقابلات في الموقع وذلك من ذوي الخبرة في المجال الخاص بالموارد البشرية بالإضافة الي ضمان طرح الأسئلة الصحيحة والعمل علي توظيف أفضل المرشحين، ويتم ذلك من خلال دعم الدورات التي تقدمها شركة البلاد.

شركة البلاد للاستشارات والحلول الدورات

تعمل شركة البلاد علي تحسين قدرات العاملين لدى جميع عملاءها عبر البرامج التدريبية التي تقدمها بشكل مكثف ومهني بالعديد من المجالات، ومن بين البرامج التدريبية التي تقدمها الشركة ما يلي:

دورات عامة مرتبطة بالمدراء والعاملين الذين هم بحاجة من أجل تحسين قدراتهم في تقديم عروض بشكل شفهي فعال والتحدث بصورة مقنعة لجميع الزملاء الآخرين.

دورات خاصة للمدراء والمشرفين ممن تشمل أعمالهم ما يتطلب حل المشكلات والعمل علي تنفيذ القرارات الصائبة.

دعم خاص للطلبة الجامعيين الباحثين عن عمل وتوظيف.

مساعدة جميع الأفراد الذين يعملون في وظائف إدارة المواد وكذلك من هم بحاجة الي فهم الآليات الخاصة بتخطيط الجرد والرقابة على المخازن.

مساعدة الأفراد المفوضين للمعاملات التجارية والإدارية من خلال دورات مميزة.

رقم شركة البلاد للاستشارات

يمكن الاتصال علي رقم شركة البلاد في المملكة العربية السعودية من خلال الرقم التالي 920023471 أو التواصل إلكترونياً من خلال عنوان البريد الإلكتروني التالي [email protected]