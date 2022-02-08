التقديم على منحة ارض مجانا housing.gov.sa للمواطن السعودي بالمملكة والتي أعلنت القيادة السامية بالمملكة توفيرها لكل مواطن يقوم بالتقدم بطلب للحصول عليها من العديد من الهيئات والمؤسسات السعودية، حيث يتم توفير قرض الحصول على الأراضي السكنية والمنازل بينما ييتم أيضا توزيع أراضي مجانية لغير القادرين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية بمؤسسات المملكة وفق عدد من المعايير الخاصة بالتسجيل وأيضا معايير الاستحقاق.

التقديم على منحة ارض مجانا housing.gov.sa بالسعودية (الديوان الملكي – سكني – البلدية)

تتنافس كافة مؤسسات المملكة والهيئات الحكومية والمؤسسات الخيرية الخاصة على تقديم المساعدة المطلوبة للمحتاجين والتي يتم تقديمها من أموال الزكاة أو أموال الصدقات التي يتقدم بها أهل الخير للمحتاجين، كما تقوم المملكة ممثلة في هيئاتها الرسمية وأيضا المؤسسات التي فيها جانب خيري لمساعدة الراغبين في الحصول على مسكن خاص للأسرة وفق خطط المملكة في 2030 والتي تهدف لرفع مستوى الفرد وتوفير مسكن لكل أسرة، مسكن خاص، وتتشارك المؤسسات في ذلك.

المؤسسات التي تدعم توفير الأراضي السكنية للمواطنين

توفر المملكة العديد من البرامج والمشاريع في هذا الشأن، وتقوم في الوقت الحالي بإزالة عدد من المناطق العشوائية ليتم تطويرها وتوفير السكن المناسب للمواطنين بما يعود بالنفع على الحياة الكريمة لكل فرد، ومن المؤسسات الخيرية التي تقوم بتوفير المساكن أو الأراضي:

وزارة الإسكان السعودية والتي توفر الأراضي السكنية للراغبين وتقوم بتوفير الدعم اللازم للمواطن من خلال تنزيل دعم تمويلي مسنى ب “دعم سكي”.

منصة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويتم تقديم الأرض مجانا للمتقدمين بطلب للوزارة.

كما يتم قبول المتقدمين بطلب أراضي للديوان الملكي السعودي من فئة المحتاجين والغير قادرين ويتم توفير الأراضي المناسبة لهم.

شروط الحصول على أرض من وزارة الشؤون البلدية يكون المتقدم من الجنسية السعودية.

أن لا يقل العمر عن 18 عام ولا يقل عن 25 عام للأرملة والمطلقة.

يتم التقديم بالطلب إلى المنطقة التي يتبع لها المواطن.

لا يتم تقديم هذه المنحة للمعاقين واليتامى، حيث يتم تخصيص برنامج خاص لهم.

يتم التقديم إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني أو أرسال معروض طلب ورقي على العنوان الرسمي.

كيفية التقديم على منحة الأرض من سكني