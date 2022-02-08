جدول رواتب الموظفين العام في السعودية 1443-2022

جدول رواتب الموظفين الجديد في السعودية 2022، تقوم السعودية مع بداية كل عام جديد بالإعلان عن جدول رواتب الموظفين الجديد المضاف له العلاوات والزيادات، حيث يختلف الراتب حسب كل وظيفة ودرجة تلك الوظيفة وحسب القطاع المنتمية له سواء الخدمة المدنية أو التعليم أو العسكري أو الصحي وما إلى ذلك، وبعدما بدء العام الجديد يقوم عدد كبير من الموظفين بالتساؤل حول جدول رواتب الموظفين الجديد لهذا العام 2022 تابعوا معنا.

سلم رواتب الموظفين الجديد في السعودية

سلم أو جدول رواتب الموظفين هو عبارة عن وثيقة رسمية توفرها الجهة المختصة في السعودية وتحدد قيمة الراتب لكل رتبة وكل وظيفة في المملكة، والفترة الأخيرة أضيفت عدة تعديلات في أجور الموظفين في سبيل حفظ حقوق العاملين وزيادة أجورهم وعرفانًا لهم على جهودهم طوال العام الماضي، حيث جاء سلم رواتب الموظفين في السعودية 2022 كالآتي:

الرتبة الأولى راتبها 4990 ريال حد أقصى والحد الأدنى قيمته 3000 ريال أما عن العلاوة قيمتها 135 ريال. والرتبة الثانية راتبها 5740 ريال حد أقصى والحد الأدنى قيمته 3430 ريال أما أن العلاوة قيمتها 165 ريال. الرتبة الثالثة راتبها 6605 ريال حد أقصى والحد الأدنى لها قيمته 3945 ريال والعلاوة قيمتها 190 ريال. والرتبة الرابعة راتبها 7750 ريال حد أقصى والحد الأدنى لها 4530 ريال والعلاوة السنوية لها قيمتها 230 ريال. الرتبة الخامسة راتبها 8920 ريال حد أقصى والحد الأدنى لها 5240 ريال وعلاقتها السنوية قيمتها 265 ريال. والرتبة السادسة حدها الأقصى 10365 ريال وحدها الأدنى 6065 ريال وعلاوتها السنوية 305 ريال. الرتبة السابعة حدها الأقصى 12120 ريال وحدها الأدنى 7010 ريال والعلاوة لها 365 ريال. والرتبة الثامنة راتبها بحد أقصى 13820 ريال وبحد أدنى 8010 ريال والعلاوة لها 415 ريال. الرتبة التاسعة حدها الأقصى 15855 ريال والحد الأدنى 9275 ريال والعلاوة لها 465 ريال. والرتبة العاشرة راتبها الأقصى 17415 ريال والأدنى 10275 ريال وعلاوتها السنوية 510 ريال. الرتبة الحادية عشر راتبها الأقصى 18075 ريال والأدنى لها قيمته 11815 ريال والعلاوة السنوية قيمتها 530 ريال.

ويمكن الاطلاع على باقي الرتب من جدول رواتب الموظفين الآتي:

موعد صرف رواتب الموظفين

تصرف الرواتب للقطاع الحكومي في السعودية مع اليوم السابع والعشرين من الشهر الميلادي بكل شهر يؤجل يوم أو يقدم يوم حسب العطلة الرسمية وقتها.