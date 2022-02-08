taj-need.psd.gov.jo رابط تقديم تجنيد مديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية للحصول على عدد من الوظائف التي تم الإعلان عنها وإتاحتها لكلا الجنسين من الذكور والإناث، حيث أعلنت عن عدد من الشواغر فيها في عدد من التخصصات لبعض المؤهلات المقدمة من الشباب العامل في المملكة، ويكون على المتقدمين الالتزام التام بالشروط التي يجب تقديمها وتسجيلها وأيضا خطوات التسجيل، ويتم تسلم النتائج بعد الانتهاء من مراجعة كافة الطلبات.

بالرقم الوطني taj-need.psd.gov.jo تقديم تجنيد مديرية الأمن العام الأردنية (ذكور – إناث)

قامت البوابة العامة لمديرية الأمن العام في الملكة الأردنية الهاشمية منذ يومين بتنزيل الإعلان الهام والخاص بالوظائف المتاحة لها، والي تابعه الشباب الأردني باهتمام كبير، وذلك عن حاجتها لشغل عدد من الشاغر فيها من المؤهلات المتوسطة والمؤهلات لعليا من الذكور وأيضا الإناث، مع اقتصار بعض منها للذكور فقط حسب طبيعة العمل والمجهود، على أن يقوم كافة المتقدمين بالالتزام بالشروط العامة للقبول والتسجيل وتجهيز المستندات اللازمة لاستكمال إجراءات القبول.

ما هي التخصصات المطلوبة

مطلوب للتعيين والعمل في وظيفة مسلح أو جندي ويكون المتقدم إليها حاصل على الحد الأدنى شهادة الدبلوم وحتى البكالوريوس.

يتم أيضا طلب وظيفة سائق ويختص بها فقط الذكور ويكون المؤهل الدراسي المطلوب هو شهادة التوجيهي على الأقل، على أن يكون اجتازها بنجاح.

شروط الالتحاق بوظائف المديرية بالأردن

أن يكون من الجنسية الأردنية هي الشرط الأول والأساسي للتقدم.

يجب أن يكون عمر المتقدم في 31 ديسمبر 2022 لا يزيد عن 27 عام.

يكون الشكل العام للذكور والإناث متناسق بين الوزن والطول، على أن لا يقل الطول عن 168 سنتيمتر وللإناث لا يقل عن 160 سنتيمتر.

من الضروري على الإناث ألا تكون متزوجة وتكون متفرغة للعمل في المديرية.

يجب وإلزام الحصول على الشهادة الصحية كما يجب الحصول على لقاحات كرونا وعمل مسحة للتأكد من عدم الإصابة.

يكون لديهم شهادة بحسن السير والسلوك.

يتم اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

لا يجب أن يكون خدم من قبل بالقوات المسلحة بالمملكة.