نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر رجب 1443الإستعلام عن مقطوعة الضمان الإجتماعي برقم السجل في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف المساعداة المقطوعة للمستحقين لشهر رجب 1443، من أجل الإستفادة من مبلغ المساعدة في تيسير أمور حياتهم اليومية، فالمساعدة المقطوعة هي أحد وأهم طرق المساعدات المالية التي تقدمها المملكة لمواطنيها، لمساعدتهم على تخطي أعباء الحياة، فمقطوعة الضمان الإجتماعي يتم الحصول عليها للمستوفون شروطها لإعانتهم وتقديم يد العون لهم، ويزيد البحث بين عدد كبير من المواطنين بالمملكة عن موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر رجب 1443 والتعرف على المستحقين لمقطوعة الضمان، وكيفية التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

صرف المساعدة المقطوعة 1443

تقدم المملكة العربية السعودية لمواطنيها مساعدات مالية متعددة، ومن بينهما صرف المساعدة المقطوعة أو مقطوعة الضمان الإجتماعي، حيث يتم صرفها من وزار التضامن للمواطنين السعوديين الذي توفرت بهم الشروط، فيتم صرف المساعدة المقطوعة بشكل غير منتظم، من خلال ايداع الأموال بالحسابات البنكية للمستحقين، وهي تعتبر من أهم أوجه الدعم المادي بالمملكة، حيث يستعملها المستحقون في تيسير أمور حياتهم ويعتمدون عليها بشكل كبير.

ويزيد البحث من قبل المواطنون بالمملكة العربية السعودية، عن موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر رجب 1443، وشروط وخطوات التقديم للإستفادة من برنامج المساعدة المقطوعة ضمن الضمان الإجتماعي الذي تحرص المملكة على تقديمه للمواطنين، ونوضح شروط المساعدة المقطوعة وخطوات الإستعلام عنها في السطور التالية.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، الشروط الواجب توافرها لإستحقاق الحصول على معونة الضمان الإجتماعي، على أن تكون تلك الشروط كالتالي:-

الجنسية السعودية والتواجد بالمملكة بشكل دائم.

عدم حصول الشخص المتقدم على معونات مالية من أي جهات أخرى.

أن لا يقل سن المتقدم عن 35 سنة.

عدم تجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن ثلاث ألاف ريال سعودي، فلا يزيد دخل الفرد في الأسرة عن 8650 ريال، ولا يزيد دخل الأعزب عن 3000 ريال سعودي

عدم امتلاك سجل تجاري من وزارة العمل.

أن لا يكون المتقدم يعمل بجهة حكومية أو خاصة.

أن يكون المتقدم من الفئات المستحقة للحصول على الدعم.

الفئات المستحقة للحصول على المساعدة المقطوعة

الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً.

المطلقات والأرامل والأيتام.

الأسر التي غاب عائلها أما بالهجر أو السجن.

المصابون بفيروس كورونا والمعزلون بشكل مؤقت.

الإستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة

يجب الأخذ في الإعتبار أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، لا تقوم بتحديد موعد معين لصرف دفعات المساعدة المقطوعة، فمن المقرر أن يتم صرف المساعدة المقطوعة عن العام الهجري الحالي 1443 في أي وقت، وفقاً لما تضعه المملكة من رؤية معينة، فمن الممكن أن تُصرف المساعدة المقطوعة بشكل سنوي أو نصف سنوي أو مدة زمنية أقل من ذلك، وهذا ما يميزها عن نظم الدعم الأخرى بالمملكة كحساب المواطن والذي يتم صرفه في العاشر من كل شهر ميلادي.

قيمة الدعم المادي في المساعدة المقطوعة

يتم تحديد قيمة الدعم المادي الذي يحصل عليه مستحقوا المساعدة المقطوعة وفقاً لمقدار الدخل الشهري للمواطن المسجل في برنامج الدعم، ويستحق المواطن الحصول على المساعدة المقطوعة طالما كان قيمة الدخل الخاص به أقل من الحد المسموح به للحصول على الدعم، كما يتم تحديد الحصول على المساعدة المقطوعة لفئات معينة مستحقة للحصول على الدعم في برنامج الضمان الإجتماعي، ووفقاً لما تضعه وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية من شروط.

فيصل قيمة الدعم المادي المقدم في برنامج المساعدة المقطوعة، إلى ما بين 10 و 30 ألف ريال سعودي، ويتم تحديده وفقاً لدخل الأسرة وحالتها واحتياجاتها المادية.

الإستعلام عن استحقاق صرف المساعدة المقطوعة 1443

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية واختيار الخدمات الإلكترونية.

الدخول على أيقونة وكالة الضمان.

ادخال رقم السجل المدني ورمز التحقق المرئي.

الضغط على “عرض”.

خطوات التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة

يمكن لمن توافرت بهم شروط الحصول على المساعدة المقطوعة، التسجيل للدخول في برنامج استحقاق مقطوعة الضمان، وذلك من خلال الخطوات التالية:-

زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

تسجيل دخول وزارة العمل والتنمية الإجتماعية.

الضغط على “تسجيل جديد” وادخال البيانات المطلوبة.

تأكيد التسجيل بواسطة ادخال رمز التحقق المرسل على رقم الجوال المُدخل.

ارفاق ما يلزم من مستندات ووثائق مطلوبة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

المستندات المطلوبة للتقديم للمساعدة المقطوعة 1443